Una diseñadora, un profesor y un voluntario que reparte comida ponen rostro a la Iglesia

Sofía Triviño es artista digital, Faustino González acaba de jubilarse como profesor de Filosofía y Lucas Silva es voluntario de las Conferencias de San Vicente ... de Paúl en Mérida. Sus vidas son muy diferentes, pero este lunes decidieron poner rostro a la Iglesia de Mérida-Badajoz en la presentación del Día de la Iglesia Diocesana.

En esa jornada, que se celebrará el próximo domingo, se dará a conocer el destino de los 14,6 millones de euros que ha invertido la Archidiócesis durante el último ejercicio cerrado, un presupuesto que en un 80% es aportado por los fieles (con sus donativos y cuotas, y también a través del IRPF de quienes marcan la casilla de la Iglesia) y en el 20% restante procede de subvenciones que, principalmente, se destinan a los proyectos sociales de Cáritas.

Junto a esas cifras, la Iglesia de Mérida-Badajoz quiso poner rostro a la labor que realiza. «Conozco a los voluntarios de las Conferencias de San Vicente de Paúl de Mérida desde que soy niño y ahora ayudo a repartir comida», explicó Lucas Silva, quien quiso agradecer que cuando era niño le obligaran a estudiar. «Yo iba al colegio de la barriada de la Paz de Mérida y uno de los requisitos para ir al comedor es que teníamos que estudiar».

Sentado junto al arzobispo, Lucas Silva también recordó la aportación que recibió su hermano de la institución con la que él ahora colabora. «A él le dieron las herramientas para trabajar y lleva 30 años de autónomo. La ayuda que recibimos fue muy importante y ahora trato de echar una mano como voluntario».

Distinta es la trayectoria vital de Faustino González, que se ha jubilado como profesor interino de Filosofía, un trabajo que lo ha llevado durante cuatro décadas por distintos puntos de Extremadura.

En su caso, forma parte del movimiento Neocatecumenal de la Parroquia Jesús Obrero de Badajoz, es catequista «sobre todo de personas alejadas,» y administra la comunión a personas que no pueden ir a la iglesia. «No soy capaz de entender mi vida sin la experiencia de fe que he tenido. Recuerdo que estuve a punto de morir atropellado, el accidente fue mortal, y desde entonces me ayuda mucho un laude que dice 'me has curado, me has hecho revivir, la amargura se me volvió paz'».

Voluntaria de Manos Unidas

El tercer testimonio fue ofrecido por Sofía Triviño, diseñadora y animadora 3D que desde hace dos años trabaja como voluntaria de Manos Unidas como responsable de medios de comunicación. «Ser voluntaria es gratificante porque dedico parte de mi tiempo a ayudar a los demás»,

El empeño de esta joven es conseguir una renovación del voluntariado en Manos Unidas, una ONG en la que decidió tomar parte tras participar en un campamento que organizaba esta ONG católica en Suiza.

Fue allí, gracias a su hermana, donde se animó a dar el paso y convertirse en voluntaria. «Me gustaría que entrasen otros voluntarios jóvenes porque la media de edad de las voluntarias de Manos Unidas es de 70 años. Pero a pesar de su edad, tienen muchísima energía y vitalidad. Ojalá yo también sea como ellas cuando tenga sus años».

En la presentación del Día de la Iglesia Diocesana el arzobispo Celso Morga pidió apoyo para seguir sosteniendo los 122 centros sociales y asistenciales con los que cuenta la Archidiócesis, cifra en la que se incluyen las Cáritas parroquiales y los tres comedores sociales con los que cuenta la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.