Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz

La Policía Nacional ha tenido que desplegarse este domingo por la tarde en Badajoz, en el barrio de San Fernando, por una discusión de tráfico ... que ha derivado en una pelea entre dos personas.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las siete de la tarde en la calle Primitivo Leal de esta barriada pacense. Se trata de una calle corta y estrecha, de un solo sentido que une las calles Canarias y Portalegre y que es paralela a la avenida principal, Carolina Coronado. El incidente ha tenido lugar en las traseras de la parroquia Santa Isabel y San Fernando.

Los vecinos han escuchado gritos y han llamado a la policía que ha recibido numerosos avisos de la zona por la violencia de la discusión que finalmente ha derivado en pelea.

Por el momento los agentes están sobre el terreno aclarando el suceso, pero no se descartan detenciones.

El despliegue policial ha causado impacto en la zona. Ha habido mucha alarma, incluso carreras entre algunos testigos ante los rumores de que hubiese armas en la zona, un extremo que no se ha confirmado.

Otra reyerta

El pasado mes de septiembre la Policía Nacional también tuvo que desplazarse a San Roque para atender otro incidente similar. En este caso fue una reyerta que se produjo en una vivienda de la calle Vistahermosa.

Los hechos en septiembre tuvieron lugar poco antes de las doce de la mañana. La policía recibieron la llamada de un vecino que les alertaba de una pelea en marcha en esta vía de San Roque hasta donde se han desplazado con varias unidades policiales. La presenta policial logró acabar con el conflicto y no se produjeron detenidos aunque los agentes identificaron a varios residentes de la zona.

El despliegue policial en ese caso también causó mucho revuelo en el barrio. Los agentes hablaron con los vecinos para tratar de determinar cómo comenzó la discusión y quienes eran los responsables.