La discusión se ha producido en las traseras de la parroquia Santa Isabel. HOY

Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz

La Policía Nacional ha tenido que acudir a la calle Primitivo Leal para interrumpir el incidente

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:30

La Policía Nacional ha tenido que desplegarse este domingo por la tarde en Badajoz, en el barrio de San Fernando, por una discusión de tráfico ... que ha derivado en una pelea entre dos personas.

