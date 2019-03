El director de banco herido en Villafranco es dado de alta y ya ha vuelto a casa Jesús Méndez / HOY E. F. V. Sábado, 30 marzo 2019, 10:46

BADAJOZ. Jesús Méndez Pérez, el director de oficina que fue brutalmente agredido el lunes en la oficina de Banca Pueyo en Villafranco del Guadiana, fue dado de alta en el hospital Universitario de Badajoz y desde ayer por la tarde prosigue su recuperación en su casa de Badajoz junto a su esposa y su hijo de corta edad.

«Esto ha sido como una película -explicó el afectado en declaraciones a HOY-. Cuando yo salí de detrás del mostrador pensé que el coche había sufrido un accidente y quería echarle una mano al conductor. Creí que había tenido un mal día y que se había despistado, pero un momento después vi que entraban y comenzaban a golpearme. En ese momento te quedas en blanco, me sentí desorientado y cuando me di cuenta estaba herido».

«En un primer momento pensé que sólo tenía el golpe de la cabeza. Estaba tranquilo, porque pensé que no era mucho, pero cuando llegué al consultorio del pueblo y me vio el médico me dijo que tenía varios cortes en el cuello y en el costado. Hasta ese momento no era consciente de la gravedad de mis lesiones», prosiguió.

Jesús Méndez confiesa que en ningún momento perdió la conciencia, por lo que llegó al hospital dándose cuenta de lo que sucedía. En un determinado momento incluso temió morir -«que sea lo que Dios quiera», pensé- pero la recuperación en el hospital ha sido muy rápida y ayer por la tarde ya estaba en casa de regreso.

«En esos momentos no puedes hacer nada, ves que te están pinchando y golpeando por todas partes y no tienes capacidad de reacción. Yo veía como un remolino negro, estaba muy aturdido y no me di cuenta de muchas de las cosas que pasaron, pero todo ha pasado y me han dicho que el cosido que me hicieron es muy bueno y que no se va a notar nada».

Ahora que está más tranquilo, Jesús agradece el apoyo de todas las personas que se han interesado por su situación y el cariño que han transmitido a su familia cientos de personas. «No he sido consciente de lo que ha sucedido realmente hasta salir del hospital. Yo soy una persona muy abierta, muy alegre, y en estos días me he dado cuenta de lo mucho que la gente nos quiere», dice agradecido.

A partir de ahora, Jesús continuará su recuperación en casa con el alivio de saber que el pinchazo más peligroso no le afectó al pulmón y, por lo tanto, las consecuencias son menores de las esperadas.