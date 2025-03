La Diputación supera los 310 millones de euros en 2024

310,96 millones de euros. Es la cifra global de los presupuestos de 2024 en la Diputación de Badajoz, que superan en un 9,60% ... las cuentas del pasado año, cuando ascendieron a 279 millones de euros. Por superar los 300 millones de euros, el presidente, Miguel Ángel Gallardo, los calificó de «históricos».

«Es la primera vez que se alcanza este dígito y esto muestra el compromiso con la sociedad creciendo en tiempos de turbulencias y dificultades, que es cuando las administraciones deben trabajar», manifestó Gallardo en el Palacete de Santiago de Barcarrota. El presidente tiene la costumbre de presentar los presupuestos en municipios de la provincia y este año ha acudido a uno de los municipios donde el PSOE ganó con mayoría absoluta y arrebató la alcaldía al PP tras doce años.

Los números crecen por la propia «capacidad de la Diputación y porque las políticas del Gobierno de España han sido muy generosas con el municipalismo. Y eso hay que decirlo», dijo Gallardo este lunes en favor de las políticas de Pedro Sánchez. De hecho, aseguró que durante la pandemia ya «hubo una condonación de deuda» a las instituciones municipales, que en el caso de la Diputación fue de «varios millones de euros».

El presidente ha presentado las cuentas de 2024 como transformadoras, innovadoras e inclusivas. Y lo consigue a través de tres ejes de acción: gobierno corporativo y servicios básicos para los municipios, esforzado en la optimización de los recursos; la vertebración territorial y la lucha contra la despoblación, en los que incluye la ciberseguridad y la digitalización, y, en tercer lugar, la cohesión social (educación, igualdad, deporte, inclusión y cultura, entre otros).

El objetivo del presidente, que inicia su tercer mandato al frente de la institución provincial pasa por acabar por el «a ver, ¿cómo lo vamos a hacer desde Extremadura». Y se ha mostrado convencido de que, para crecer y transformar la región, son necesarias infraestructuras.

Desgranado por áreas, Presidencia manejará 9,35 millones de euros, de los que tres millones se decidirán de forma participativa entre las 84 propuestas recibidas. Elegirán 14 proyectos que serán imagen de cada municipio del conjunto de la región. A Cooperación Municipal irán otros dos millones para reforzar las asistencias que se prestan a los ayuntamientos. Las áreas de Publicaciones, Imprentas y BOP pasan a formar un único servicio. Contarán con 2,44 millones de euros, de donde se destinan 500.000 euros para una nueva impresora.

Al área de Recursos Humanos y Régimen Interior van 13,4 millones de euros y crecen un 12,16%. Según Gallardo, tiene que ver con «la calidad que se presta a los servicios». Los funcionarios recibirán el incremento que determine el Gobierno y otras reivindicaciones de los trabajadores, como la aprobación de la jornada de 35 horas semanales para el Consorcio Provincial de Bomberos y que «implica mayor esfuerzo económico».

De los 13,4 millones de euros, se toman 600.000 euros para dar la primera experiencia laboral a jóvenes en un programa que la institución puso en marcha durante este 2023.

El área que más crece es el de Economía, Compras, Hacienda y Patrimonio. Su cifra general es de 41,07 millones de euros, lo que supone un 42,18% más que el año pasado. La mayor parte, 39 millones de euros, irá a Economía y Hacienda, así como 1,12 millones de euros serán para Gestión Patrimonial y otros 864.200 euros se aportarán para la contratación centralizada.

Habrá cinco millones de euros también para anticipos reintegrables a los ayuntamientos. Es un programa que se puso en marcha hace años y por el que se ofrece préstamo a diez años sin intereses a los ayuntamientos.

Habrá además un millón de euros para reforzar los servicios periféricos provinciales y que servirá a los alcaldes para tener más seguridad urbanística. En este capítulo entra el asesoramiento en la lucha contra los ruidos, que ha planteado problemas judiciales a los alcaldes en muchos municipios. De hecho, este 2024 se crea un nuevo organismo autónomo con el nombre de Restaura y que se hará cargo de este trabajo, así como de operar con asuntos relacionados con el desarrollo urbanístico de los municipios que puedan colaborar con su desarrollo.

La Diputación continúa con el plan contra la exclusión financiera. Ya hay 35 municipios que han recuperado cajeros bancarios. Este plan contaba con una dotación de un millón de euros, a los que en 2024 se añaden otros 200.000 euros.

El área de Infraestructuras Movilidad y Ordenación del Territorio tendrá 68,2 millones de euros, que supone un 4,6% más que el año pasado. Habrá 19 millones para infraestructuras viarias, donde entran las carreteras. Gallardo ha recordado la carretera de Zalamea a Peraleda, en el límite con Córdoba, en la que dijo seguir empeñado. Argumentó que el proyecto tarda en convertirse en realidad por las expropiaciones, pero aseguró que saldrá adelante y que están trabajando en él. Además, como se hacen más carreteras, es necesario incrementar la partida destinada a su mantenimiento. A mejorar carreteras irán 9,5 millones de euros

El Área de Desarrollo Rural y Reto Demográfico y Turismo dispondrá de 19,59 millones de euros. Destinará 6 millones de euros, igual que la de Cáceres, para un plan de empleo. Habrá, además, un nuevo plan de formación. En el capítulo del Turismo constan 7,8 millones de euros. Gallardo se acordó de la red de alojamientos turísticos, que presentó hace varios años. «Las cosas tienen sus tiempos», excusó Gallardo, que recordó los pasos que se necesita dar desde que se compran las propiedades, se rehabilitan y licitan la gestión. «Ya estamos en proceso de licitación de la gestión de casas rurales en Santo Domingo, Tamurejo y Casas de Reina», anunció. Estas serán las primeras en funcionar.

Gallardo ha dicho este lunes que el área de Igualdad será «un área de áreas, porque será transversal y vigilará que en el resto se respeta la igualdad». «No es una opción, sino una obligación de la sociedad». El presupuesto será de 1,97 millones, un 40% más que el año pasado. A la lucha contra la violencia de género irán 420.000 euros y a la gobernanza con perspectiva de género se aportan 317.00 euros.

Este curso ha habido cursos a distancia para cuatro institutos de la provincia relacionados con la Igualdad. Sus participantes acudirán a un pleno juvenil esta semana en la propia institución, donde podrán comentar qué han aprendido en estos meses.

Además, a Cultura, Deportes y Juventud irán destinados otros 21,19 millones de euros, lo que supone un 16,61% más. Los dos conservatorios, radicados en la ciudad de Badajoz, suman cinco millones de euros entre los dos. Mantener la residencia de estudiantes Hernán Cortés en la capital de provincia cuesta 2,24 millones de euros.

En cuanto a los organismos autónomos, el OAR dispondrá de 20,7 millones de euros, Promedio de otros 57,48 millones de euros, el CPEI de 25,29 millones de euros y Tauromaquia, de otros 1,6 millones de euros. El nuevo organismo autónomo de restauración de la legalidad urbanística llamado Restaura contará con 1,8 millones de euros.

A inversiones, entre todas las áreas, irán 54 millones de euros. Además, habrá una inversión en los colegios públicos de la provincia en materia de sostenibilidad. «Vamos a desplegar durante la legislatura para que todos tengan energías renovables a través de energía fotovoltaica», anunció. A partir de 2024 se realizará la auditoría energética de cada colegio.

La Diputación mantiene su aportación de 250.000 euros al Consorcio López de Ayala, tras la polémica de la pasada semana por no haber sido avisado de la intención de la Junta de sustituir al director del teatro. Gallardo ofreció a la consejera Victoria Bazaga una «disculpa parcial» por la polémica. «La consejera me había llamado antes, pero yo no vi la llamada ni el mensaje. No tenía su número, que me lo había dado, pero no lo había grabado. Cuando lo vi fue porque Ricardo me dijo que me había llamado. Vamos a hablar».

Gallardo presentó las cuentas flanqueado por las dos vicepresidentas, Raquel del Puerto y Carmen Yáñez, primeras tenientes de alcalde de Almendralejo y Mérida.