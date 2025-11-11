HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 11 de noviembre, en Extremadura?
La nueva escuela de Artes y Oficios, terminada y pendiente de iniciar las clases. HOY

La Diputación de Badajoz niega ser responsable del retraso de Artes y Oficios

La institución provincial niega cualquier responsabilidad en el retraso por el inicio del curso, culpa de la demora al Ayuntamiento y pide una reunión

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 11 de noviembre 2025, 21:15

La Diputación de Badajoz pide una reunión del consorcio que rige la Escuela de Artes Oficios Adelardo Covarsí para el que el Ayuntamiento aclare ... en qué punto se encuentra la escuela, que no ha comenzado aún las clases este curso y no las dio el año pasado. Además, recuerda que la enseñanza depende directamente del Ayuntamiento.

