La Diputación de Badajoz niega ser responsable del retraso de Artes y Oficios

La Diputación de Badajoz pide una reunión del consorcio que rige la Escuela de Artes Oficios Adelardo Covarsí para el que el Ayuntamiento aclare ... en qué punto se encuentra la escuela, que no ha comenzado aún las clases este curso y no las dio el año pasado. Además, recuerda que la enseñanza depende directamente del Ayuntamiento.

La controversia se debe al traslado de las instalaciones, dado que en el Ayuntamiento están pendientes de poder ocupar el antiguo colegio San Pedro de Alcántara. Las obras han corrido por cuenta del Ayuntamiento de Badajoz con financiación europea (es uno de los proyectos Edusi), mientras que la Diputación ha pagado el equipamiento.

Las instalaciones están preparadas, pero falta por firmar los contratos de suministros, como los de luz y seguridad, que impiden que los alumnos puedan comenzar el curso. Según ha informado HOY este martes, el Ayuntamiento tiene siete contratos en licitación que, por plazos, dificultan que las clases puedan comenzar antes de Navidad. De ahí que enero, y la vuelta de las vacaciones, sea la fecha más probable para el comienzo de curso si es que para entonces los contratos están firmados.

El alcalde, Ignacio Gragera, mencionó ayer a los socialistas, que este lunes criticaron de nuevo el retraso en el inicio de curso. «No sé si ellos han reflexionado, pero aquí colaboramos todos, aquí nos equivocamos todos y aquí tenemos que arrimar el hombro todos», afirmó antes de apuntar a que la Diputación de Badajoz forma parte, junto al Ayuntamiento, del consorcio que dirige la escuela.

«Formación artística pública y de calidad»

A esto ha respondido la Diputación este martes, que ha insistido en que la escuela depende directamente del Ayuntamiento mientras la Diputación aporta fondos para que exista «una formación artística pública y de calidad». Para aclarar en qué punto se encuentra la situación, pide una reunión de ese consorcio para pedir explicaciones de la situación de Artes y Oficios tras más de un año sin organizar encuentros.

Además, la Diputación recuerda que las dos instituciones se alternaban en la presidencia hasta 2015, cuando la confirmación de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local obligó a fijar la presidencia y la escuela quedó adscrita oficialmente al Ayuntamiento de Badajoz.

«Por tanto, corresponde al Consistorio de Badajoz convocar las reuniones del Consorcio, gestionar su funcionamiento y coordinar al personal vinculado al mismo. Al mismo tiempo, también le corresponde al ostentar la Presidencia del Consorcio, la licitación, ejecución y cumplimiento en plazo de todos los contratos del Consorcio. Entre ellos, la rehabilitación de la sede de la escuela», incide la institución provincial.

Para la Diputación, «no es una responsabilidad compartida al 50%, como sostiene el regidor»

Para la Diputación, cuyo responsable de Cultura es el también concejal Ricardo Cabezas, «no es posible una responsabilidad compartida al 50%, como sostiene el regidor pacense».

Aportaciones económicas

Además, el ente subraya que ha cumplido «todos sus compromisos económicos y ha incrementado progresivamente su aportación». Si en 2023 ingresó 142.500 euros, en 2024 fueron 164.500 euros y este año de 2025, ya abonados, la suma asciende a 191.000 euros. A estas cantidades suma 48.720 euros adicionales para facilitar el traslado a la nueva sede y mejorar las condiciones laborales del profesorado.

En este sentido, la Diputación critica que el Ayuntamiento no le remita una auditoría del consorcio para conocer el destino final de los fondos.

La Institución provincial, además, lamenta que esta situación haya «perjudicado directamente a los alumnos y alumnas de la Escuela, que acumulan ya dos cursos sin clases». Los alumnos han comenzado, por su parte, una serie de reivindicaciones.