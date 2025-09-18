La Diputación ofrece un curso de animación estimulativa para dependientes

Redacción BADAJOZ. Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Diputación de Badajoz, a través del Proyecto Facer (Formación, Actitudes y Competencias para la Empleabilidad Rural), ha puesto en marcha un curso gratuito dirigido a colectivos con dificultades de inserción laboral que formará en animación estimulativa para las personas en situación de dependencia.

El Proyecto Facer, impulsado por la Diputación a través del Área de Formación y Capacitación para el Empleo, ha iniciado la difusión de esta nueva acción formativa denominada ‘Animación estimulativa con personas en situación de dependencia’ y que se desarrollará en distintos puntos de la red CID de la institución provincial, en concreto en el Serena-Vegas Altas y en el CID Incubadora Cabeza del Buey.

Esta iniciativa, cofinanciada en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), se enmarca en el objetivo estratégico de la Diputación de dinamizar el mercado laboral en las zonas rurales de la provincia, en aras de reducir el sesgo de género que las caracteriza y promover oportunidades para los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.

De carácter presencial, el curso contará con un total de 320 horas de formación teórica, así como transversal y complementaria, lo que garantiza un aprendizaje aplicado y en contacto con la realidad actual de un mercado con «alta proyección laboral».

La acción está dirigida a desempleados, especialmente de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad y aquellas que acrediten situaciones de vulnerabilidad mediante informe de los Servicios Sociales.