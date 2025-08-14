HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Diputación tiene en marcha las obras del 80% de las depuradoras

Redacción

BADAJOZ.

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:51

La Diputación de Badajoz, a través del Consorcio Promedio, ha iniciado el 80% de las obras de construcción de depuradoras de aguas residuales previstas dentro del Plan Depura. El diputado delegado de Promedio, Francisco Buenavista, ha visitado la parcela donde se está levantando la EDAR de Fuente del Arco, junto a la alcaldesa de la localidad, Antonia Murillo. La inversión dedicada a esta actuación es de 1,4 millones de euros, financiados por la Diputación y el Programa Plurirregional de España FEDER 2021-2027. Incluye la construcción de la depuradora, un bombeo y casi un kilómetro de colectores de aguas residuales. La depuradora de Fuente del Arco podrá tratar hasta 73.000 metros cúbicos de aguas residuales urbanas al año, mejorando enormemente el cauce del arroyo del Donadío, afluente del río Sotillo perteneciente a la cuenca del Guadalquivir.

En cuanto al Plan Depura, de las 20 previstas en el primer plan de infraestructuras, ya hay cuatro obras finalizadas (Lacara, La Cardenchosa, Pallares y Malcocinado) y 12 en ejecución. Quedan cuatro pendientes de licitación.

