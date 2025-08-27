La Diputación mantiene abierta la inscripción para un itinerario formativo sobre renovables

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Formación y Capacitación para el Empleo, mantiene abierto el plazo de inscripción para el itinerario ... formativo 'Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables', que ha calificado como «una oportunidad única para acceder a un sector destacado en la región por encontrarse en pleno crecimiento».

La acción formativa, que se impartirá en modalidad presencial y en horario de mañana en Villagarcía de la Torre, cuenta con una duración total de 420 horas y comenzará el próximo mes de septiembre.

Los objetivos de esta acción pasan por capacitar a los participantes en la realización de operaciones básicas de montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables, principalmente solares térmicas, fotovoltaicas y eólicas de pequeña potencia.

También busca dotar de los conocimientos técnicos esenciales para que puedan incorporarse al mercado laboral por cuenta ajena o, en su caso, desarrollar proyectos de autoempleo vinculados al ámbito de las energías renovables; y promover la inserción laboral en el medio rural, ofreciendo oportunidades de formación que permitan a los habitantes de estas zonas acceder a profesiones «emergentes y con gran demanda».

Otros objetivos pasan por fomentar la cultura de la seguridad laboral y la sostenibilidad, e impulsar la cualificación de colectivos vulnerables o con mayores dificultades de acceso al empleo, lo que contribuirá a la reducción de desigualdades y a la cohesión social en el territorio.

La Diputación ha explicado que, con ello, también persigue alinear esta acción con los objetivos estratégicos de desarrollo sostenible, apostando por el empleo verde como motor de transformación económica y social.