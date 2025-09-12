HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un coche sale ardiendo en la salida de Badajoz y provoca retenciones

La Diputación llevará el teatro a un centenar de pueblos de la provincia

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00

El Boletín Oficial de la Provincia publicó ayer la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a municipios y entidades locales menores pacenses para la realización del programa de teatro profesional ‘D’Rule: Artistas en el Territorio’ durante este año 2025.

Gracias a dicha resolución, este programa llevará un total de 120 representaciones a un centenar de municipios y entidades locales de la provincia, para lo que cuenta con una inversión que asciende a 300.000 euros.

En concreto, 20 poblaciones se beneficiarán de dos representaciones, al haber resultado adjudicatarias de una subvención de 5.000 euros, mientras que otras 80 contarán con una actuación. De esta manera y tras diez años de vida, el programa profundiza en su objetivo de llevar actuaciones teatrales en vivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve niños heridos al desplomarse una plataforma en una celebración de cumpleaños en Plasencia
  2. 2

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  3. 3 La Junta plantea clases telemáticas tras no poder garantizar el transporte escolar
  4. 4 Heridas graves una niña y una joven en la colisión de un coche y una moto en Badajoz
  5. 5

    Piden la puesta en libertad de uno de los menores implicados en el asesinato de su cuidadora en Badajoz
  6. 6 La Guardia Civil de Cáceres refuerza la seguridad en zonas turísticas de la provincia con dos gendarmes franceses
  7. 7 Una redada en la calle Amparo del Casco Antiguo busca drogas y detiene a varias personas
  8. 8

    «¿Dejamos de trabajar para llevar a nuestros hijos a clase?»
  9. 9 Un incendio corta la carretera de la Corte
  10. 10 El colegio Luis Vives de Badajoz recibe a los niños como si fueran exploradores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Diputación llevará el teatro a un centenar de pueblos de la provincia