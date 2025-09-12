La Diputación llevará el teatro a un centenar de pueblos de la provincia

Redacción BADAJOZ. Viernes, 12 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Boletín Oficial de la Provincia publicó ayer la resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a municipios y entidades locales menores pacenses para la realización del programa de teatro profesional ‘D’Rule: Artistas en el Territorio’ durante este año 2025.

Gracias a dicha resolución, este programa llevará un total de 120 representaciones a un centenar de municipios y entidades locales de la provincia, para lo que cuenta con una inversión que asciende a 300.000 euros.

En concreto, 20 poblaciones se beneficiarán de dos representaciones, al haber resultado adjudicatarias de una subvención de 5.000 euros, mientras que otras 80 contarán con una actuación. De esta manera y tras diez años de vida, el programa profundiza en su objetivo de llevar actuaciones teatrales en vivo.