La Diputación licita el alojamiento rural en Tamurejo

La Diputación de Badajoz da un paso más en su objetivo de fomentar el turismo rural y, con ello, luchar contra la despoblación. Es ... por ello que hace unos años puso en marcha una iniciativa para adquirir casas en municipios, rehabilitarlos como alojamientos rurales y sacar después su explotación a concurso para que sean pacenses quienes hagan negocio y fijen población en estos municipios.

Como en Tamurejo, donde adquirió una casa en 2020 para fomentar la actividad en la Reserva de la Biosfera de La Siberia. La gestión de esta casa salió ayer a concurso y los interesados pueden presentar las ofertas hasta el próximo 16 de septiembre a las 14.00 horas. Esta se integra en la red de alojamientos rurales.

Durante el periodo de licitación, la Oficina de Promoción Turística establecerá, al menos, dos jornadas para visitar las instalaciones y recopilar la información de cara a la elaboración de la oferta a presentar. Se trata de una vivienda de dos plantas con acceso peatonal a nivel de calle y piscina, pozo y un espacio apergolado, entre otras dotaciones.