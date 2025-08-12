La Diputación instala placas solares en seis edificios

La Diputación de Badajoz ha finalizado la instalación de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo en seis edificios públicos ubicados en distintas localidades de la provincia.

La iniciativa, dotada con una subvención de 116.076,38 euros concedida por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se enmarca en la convocatoria de ayudas a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (Programa DUS 5000), dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

LAS CLAVES 116.076 euros es la subvención dada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

El proyecto, dividido en seis lotes con distintas ubicaciones y adjudicatarios, ha incluido la instalación de estos sistemas de autoconsumo en el CID de Campanario, el CID de Fregenal de la Sierra y el edificio del CPEI del mismo municipio, el CID de Herrera del Duque, el edificio del CPEI de Hornachos y el edificio anexo al CID de Talarrubias.

La concesión de esta ayuda ha permitido sufragar aproximadamente el 85% de la inversión necesaria para desarrollar estas seis instalaciones fotovoltaicas en modalidad de autoconsumo con excedentes, interconectadas en red interior y destinadas al suministro de los edificios públicos mencionados.

Consumo de 47 hogares

En conjunto, las instalaciones cuentan con una potencia total de 90 kWp y una producción anual estimada de 165 MWh, ha informado la Diputación de Badajoz.

Su funcionamiento reducirá de «forma significativa» el consumo de electricidad de la red, generando un importante ahorro económico y disminuyendo de manera notable las emisiones de gases de efecto invernadero.

El Programa DUS 5000 tiene como objetivo impulsar el Desarrollo Urbano Sostenible en municipios de reto demográfico mediante proyectos singulares de energía limpia como por ejemplo proyectos de eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas, de fomento de las inversiones verdes y, en particular, del autoconsumo, así como de movilidad sostenible.