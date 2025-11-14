HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz. HOY

Diputación de Badajoz

La Diputación de Badajoz replantea la convocatoria de seis plazas directivas

La presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto, ha informado este viernes de los cambios y ha insistido en que se hace con respeto a la legalidad

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:00

Comenta

La Diputación de Badajoz desiste de la convocatoria de seis plazas de personal directivo para volver a sacarlas a concurso con otras características en las ... próximas semanas. La presidenta de la institución, Raquel del Puerto, argumenta que se debe a una reestructuración de las áreas que incluyen nuevos cometidos para unas y las restan a otras. Esa reorganización se aprobó en el pleno de octubre.

