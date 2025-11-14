La Diputación de Badajoz replantea la convocatoria de seis plazas directivas

La Diputación de Badajoz desiste de la convocatoria de seis plazas de personal directivo para volver a sacarlas a concurso con otras características en las ... próximas semanas. La presidenta de la institución, Raquel del Puerto, argumenta que se debe a una reestructuración de las áreas que incluyen nuevos cometidos para unas y las restan a otras. Esa reorganización se aprobó en el pleno de octubre.

Estas plazas están destinadas a los responsables de cada servicio y son ocupadas por las personas que establecen cómo desarrollar administrativamente las políticas que deciden los diputados.

Las características de estos contratos son muy similares a las del puesto que ocupó el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez Castejón, con la diferencia de que en este caso sí deben ser funcionarios, aunque pueden tener su plaza de origen en otra administración. La presidenta de la institución, Raquel del Puerto, ha insistido este viernes en que los procesos se están realizando «conforme a la legalidad» con la intención de evitar posibles suspicacias tras el procedimiento judicial que analiza el contrato de Sánchez y de su colaborador, Luis Carrero.

En las próximas semanas se convocarán de nuevo estas seis plazas. El procedimiento se había iniciado este verano porque se cumplían dos años desde que se nombró a los responsables en comisión de servicio y ya se debían convocar de nuevo. Los puestos que ahora se desisten tenían carácter permanente, aunque siempre dependiendo de la discrecionalidad del presidente o presidenta de la institución. Es decir, que conllevan un elevado componente de confianza y son de libre designación.

En estos meses las direcciones de área no han quedado descabezadas, dado que los responsables se han mantenido con carácter extraordinario mientras se resuelven los procedimientos ahora terminados. Se mantendrán hasta que se saquen los puestos y se cubran de nuevo. Estas mismas personas pueden volver a presentarse a los procesos de selección en el caso de que lo deseen.

Los puestos que se desisten de cubrir son los de coordinador del área de Política Social y Cooperación Internacional al Desarrollo; y los directores de área de Cooperación Municipal; Economía, Compras y Patrimonio; Recursos Humanos y Régimen Interior; Transición Ecológica; Cultura, Deporte y Juventud.

A partir de ahora, las plazas saldrán de nuevo, pero con otros nombres y cometidos. La presidenta las ha nombrado esta mañana de viernes, pero las resoluciones, no obstante, solo hacen referencia a un único cambio de nombre, que es el de Cooperación Municipal que pasa a Cooperación Municipal y Atención a Alcaldes y Alcaldesas. Las resoluciones están muy argumentadas jurídicamente, algo que no es habitual en este tipo de publicaciones porque no es habitual que se desista de procedimientos abiertos. Es más frecuente, en cambio, que se declaren desiertos.

La Diputación tiene otras dos plazas de personal directivo convocadas sin cubrir, como son las de gerentes del OAR y de Promedio.

Como ya informó HOY a inicios de octubre, la presidenta cambió al director del área de Presidencia, Julián Expósito, y ha añadido esta responsabilidad al director del área de Fomento, José Carlos Cobos. Aunque entonces ya había comunicado los ceses a los responsables de OAR y Recursos Humanos, no se han hecho efectivos de momento. Como ya hizo entonces, Del Puerto explicó que está acometiendo cambios tras su llegada a la institución, que tuvo lugar este verano por la salida de Miguel Ángel Gallardo, que se marchó a la Asamblea de Extremadura.