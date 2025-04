La Diputación de Badajoz dará ayudas para instalar placas fotovoltaicas en edificios municipales

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 22 de enero 2025, 06:54 Comenta Compartir

La Diputación de Badajoz ha puesto en marcha un nuevo plan de ayudas a las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo en edificios municipales de la provincia.

El plan tiene dos fases: la primera, abierta a todos los municipios de la provincia y dotada con 810.000 euros, consiste en ayudas para la redacción de proyectos de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo en edificios municipales; y la segunda estará orientada a la construcción de las propias instalaciones con una cuantía estimada en 20 millones.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, presentó ayer en El Hospital Centro Vivo esta convocatoria de ayudas impulsada desde el Área de Transición Ecológica y recordó que los presupuestos provinciales para 2024 recogían la puesta en marcha de un gran plan de instalación de placas fotovoltaicas en los colegios públicos.

Al respecto, han estado trabajando mucho sobre ese proyecto, pero se han dado cuenta de que era inviable como estaba planteado al darse la circunstancias de que en los colegios públicos una parte de la gestión es municipal y otra autonómica.

No obstante, se han buscado fórmulas para que se pueda hacer viable este compromiso y han trabajando para ampliar los objetivos iniciales para no solo instalar las placas solares en colegios públicos, sino también en otros edificios de todos los municipios pacenses, al entender que «aquí no ha de haber discriminación».

Gallardo avanzó que la publicación de esta convocatoria de ayudas está prevista para hoy en el Boletín Oficial de la Provincia. Los ayuntamientos van a tener «plena libertad» para elegir el edificio que «más les convenga» y para la redacción de proyectos se establece un máximo de 4.500 euros para pagar los honorarios. Cuando estos proyectos estén presentados, que calculan que será en primavera, lanzarán la línea de ayudas para financiarlos «al cien por cien».