La Diputación de Badajoz tendrá 77 bomberos más

La plantilla de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios (CEPEI) de la Diputación de Badajoz se reforzará en los próximos días con 77 efectivos más. Algunos de ellos se han incorporado ya tras el reconocimiento médico.

Hay que recordar que este miércoles, una manifestación convocada por los sindicatos ... recorrió el centro de Badajoz reclamando más personal para este cuerpo.

Como avanza la institución provincial en una nota, con fecha 15 de julio el BOP publicó la resolución de 32 plazas de bomberos funcionarios de carrera. Y también se ha propuesto crear 25 plazas de bomberos, con carácter definitivo, para que todos los parques rurales que se encuentren alejados, tengan las mismas condiciones de trabajo.

Según la Diputación, Badajoz es el consorcio de España que tiene más bomberos por habitante. La Diputación recuerda que la UE establece que debe haber un bombero por cada 16.000 habitantes, y en el caso caso del CPEI la ratio se sitúa por debajo de uno por cada 10.000 habitantes.

Añade que el consorcio dispone de 15 parques repartidos por toda la provincia que cuentan con un protocolo de movilización de 51 personas diarias y capacidad para mover en 15 minutos todos los efectivos necesarios.

«En los últimos años se ha hecho una inversión de casi siete millones de euros en vehículos rápidos que reducen los tiempos de respuestas en sitios alejados, al tiempo que se han adquirido camiones completamente dotados para lo que se han invertido casi medio millón de euros en cada uno (los últimos 4, presentados Mérida)», se detalla.

Afirma también que «en relación a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es una normativa estatal que no se negocia, sino que hay que cumplirla. A fecha de hoy, el Consorcio no tiene requerimiento alguno en contra. No obstante, desde la Diputación de Badajoz siempre estamos abiertos al diálogo con las centrales sindicales de cara a seguir implementando mejoras en las condiciones de trabajo de los más de 300 bomberos con los que cuenta el CPEI».