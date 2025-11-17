La Diputación de Badajoz bate otro récord en sus presupuestos con 358 millones de euros

Más dinero para fijar la población a los pueblos. Ese es el propósito de los presupuestos que este lunes ha presentado la presidenta de la ... Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, y que aprobará en el pleno que tendrá lugar este jueves.

Son las primeras cuentas de la presidenta, que ya era vicepresidenta cuando tomó el relevo a Miguel Ángel Gallardo el pasado verano. Y son unas cuentas récord, que suponen 20 millones de euros más que las aprobadas en 2025 si se tienen en cuenta a todos sus organismos.

Se trata de 358 millones de euros, una cifra que se obtiene sumando los 321 millones consolidados y a los que se añaden otros 34,7 millones de euros de transferencias internas a sus consorcios, entre los que destacan Promedio y Bomberos (CPEI). Los números de 2025 ya fueron también los más altos de la historia con 338 millones de euros en global, que se quedaban en 305,8 millones si se restaban las transferencias internas.

La presidenta, de todas formas, prefiere tomar como referencia los 321 millones de euros porque es el dinero que directamente va a llegar a los ciudadanos de la provincia. Los otros 34,7 millones de euros obedecen a transferencias entre sus organismos.

Del Puerto asegura que el reparto del dinero es producto de un proceso de «escucha activa» con los municipios, con sus acaldes y sus ciudadanos. Algo que se ha visto reflejado en los proyectos con los que el ente provincial ha aspirado y obtenido fondos europeos Edil. De ahí que este año no se haya consignado una partida para la participación ciudadana, con la que en ejercicios anteriores se abría la puerta a que los habitantes de la provincia propusieran proyectos y los votaran.

En estos números, la Diputación estrena una nueva estructura con once áreas que la presidenta ha ido desgranando.

Hay buenas noticias para los empleados provinciales, tanto los funcionarios como los laborales, porque se va a revisar la relación de puestos de trabajo (RPT) y la carrera profesional, implantando los niveles 3 y 4 desde 2024. A este capítulo se destinan 11,9 millones de euros.

Aunque la cifra más alta se ha ido al área de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, que asciende a 75,8 millones de euros y supone un 23,5% del total del presupuesto municipal. Ha crecido, de hecho, en 7,1 millones de euros con respeto al ejercicio de 2025. Hay más dinero para carreteras, un 28,6% extra, con 20,9 millones de euros. Entre las que se van a reformar se encuentra la que va de Zafra a Bodonal de la Sierra, y también para atender convenios con la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) para la carretera de Barbaño, entre otras. Habrá también una bolsa de fondos para atender los imprevistos que puedan surgir durante el año.

En este capítulo de infraestructuras se recoge un millón de euros que, aunque sea una cantidad testimonial en el montante de 358, es determinante. Porque se usará para cofinanciar las primeras actuaciones en los pueblos que se realizarán con los fondos europeos Edil. Estos han aprobado proyectos por 44,5 millones de euros en la provincia y, aunque su horizonte está marcado en varios años, para 2026 deben estar en marcha en un 20% de su ejecución. Y para eso es necesario que la Diputación cofinancie proporcionalmente la parte que le toca. Al plan de cooperación municipal se destinan otros 27,6 millones de euros. Es en este capítulo donde entran los planes provinciales, que suelen cambiar de nombre, pero que comparten la esencia de realizar inversiones en los pueblos que estos mismos proponen.

A Economía Sostenible se consignan 42,4 millones de euros, otra de las cifras más altas. Hay que tener en cuenta que marca las políticas tanto del consorcio provincial de Bomberos, como de Promedio, que se encarga de vigilar la salud medioambiental de los municipios con las depuradoras de agua o la recogida de basuras. Con menos dinero, pero importante también porque supone una apuesta permanente de la institución, se encuentra el Patronato de Tauromaquia, que requiere de 2,3 millones de euros, o Restaura, que es un organismo de reciente creación con el que se apoya la gestión urbanística de los municipios. El funcionamiento de todos estos organismos, supera los 42,4 millones de euros al alcanzar, en global, 117,53 millones de euros para su funcionamiento.

Al ser preguntada por su apuesta para la etapa que acaba de comenzar, Raquel del Puerto ha señalizado al área de Cultura, Deporte y Juventud, que funciona con Bienestar Social y Cooperación Internacional. En total, requiere 31,9 millones de euros, de los que 6,8 millones se van a promoción y actos culturales en los pueblos. A Promoción social se destinan 5,5 millones de euros y a Cooperación al Desarrollo, otros 1,3 millones de euros.

Del Puerto da también un impulso a las políticas públicas de empleo, a las que destina 19 millones de euros, lo que supone 5,2 millones de euros más que en 2025. Esta es una de las maneras con las que la Diputación pretende fijar población en los municipios, prestando formación para los perfiles laborales que van surgiendo.

Precisamente, a Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Territorial se aportan 15,8 millones de euros. Esta es una de las pocas áreas que tendrán menos fondos que en 2025 porque, como ha explicado la política socialista, se han terminado algunos planes que han venido desarrollando en los últimos años.

En cambio, ascienden en tres millones hasta los 15,6 para la delegación de Innovación y Administración Digital porque se quiere respaldar las políticas de innovación y digitalización. De hecho, los fondos para digitalización crecen un 71,2%. Existe el proyecto 'Badajoz Provincia Destino Inteligente en Red', que obtiene 2,9 millones de euros, por ejemplo.

A Sostenibilidad Ambiental se destinan 9,3 millones de euros que se destinarán a mejorar los planes de autoconsumo municipales, o, entre oras cosas, a un huerto astronómico con 520.000 euros.

A la cooperación municipal se destinan 5,4 millones de euros y este 2026 asumirá la oficina de alcaldes y alcaldesas. Al área de Presidencia y Relaciones Institucionales aportan 9,6 millones de euros.

Del Puerto no se olvida del área de Igualdad, que refuerza con 2,5 millones de euros para que los ayuntamiento de la provincia puedan desarrollar políticas en este área y, también, se apoyan iniciativas como la del proyecto Mariposa de Cruz Roja.

65% de ingresos proceden de la financiación local

Todos estos proyectos son posibles porque, además de los recursos propios, en 2026 han subido los fondos procedentes de Europa y esperan más dinero del Estado.

El 65% de los ingresos proceden de la financiación local, que asciende a 207.953.953 euros; mientras que hay otros 76,4 millones de euros que proceden de fondos propios, 37,1 millones de euros que se toman de los remanentes de tesorería. Estas son las principales partidas de ingresos que un presupuesto récord que acerca a la institución a los 358 millones de euros.