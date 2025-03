La Diputación ayudará a aplicar la nueva ley del territorio con una guía

REDACCIÓN BADAJOZ. Miércoles, 27 de julio 2022, 07:59 Comenta Compartir

El Área de Fomento de la Diputación de Badajoz ha elaborado, a través de una asistencia técnica externa, la Guía del Régimen Urbanístico del Suelo Rústico en Extremadura, a partir de la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de Extremadura (Lotus) de ámbito regional y que afecta a los municipios.

El hecho de que afecta a los municipios, las dudas surgidas por la carencia de técnicos en algunos y el que haya pasado «muy poco tiempo» para que esta ley empiece a aplicarse, es la razón de ser de esta guía, que intenta ayudar a formar técnicamente a los técnicos, tanto de la casa como de los ayuntamientos, además de presentar una serie de documentación, formularios y procedimientos ya hechos, para que les resulte «mucho más fácil» a los consistorios cursar esos trámites administrativos de cara a aplicar la problemática que hay en materia de suelo rústico.

Así lo explicó ayer el diputado de Fomento, Francisco Farrona, que junto al jefe de servicio de Urbanismo, Vivienda y Arquitectura del área, Miguel Ángel Campos, presentaron esta guía.

La Lotus y su reglamento publicado el pasado año introducen nuevos términos, fórmulas y formas de crear expedientes administrativos, ante lo cual el diputado agregó que todavía muchos técnicos o secretarios de los distintos ayuntamientos no están familiarizados con los procedimientos, lo cual hace que haya una carencia de seguridad jurídica para los consistorios.

Asimismo, también les preocupa, por la propia inquietud que tienen los ayuntamientos, la celeridad de esos procedimientos urbanísticos «que a veces son largos y tediosos», de forma que con esta guía pretenden primero dar más seguridad jurídica a los ayuntamientos, y por otro lado darle más celeridad a todos los procedimientos administrativos.

Una guía que cuenta con tres apartados, entre uno que desarrolla cada apartado de la propia ley, otro que va a desarrollar de manera muy resumida, a través de esquemas y de cuadros resumen, lo más importante de la ley del suelo de Extremadura en materia de suelo rústico, y un tercero con ejemplos prácticos o modelos administrativos.

Ayuda para los vecinos

La guía también ayudará a los vecinos en casos como quien quiera dejar en herencia una finca en suelo rústico para que los hijos puedan hacer una casa de campo o una actividad en un determinado terreno, sobre lo cual ha matizado que lo dividen, por ejemplo, entre tres de sus hijos y que, con la guía, les dirán al señor y a los herederos que muchas fincas no se pueden dividir, porque no se pueden segregar, dado que no van a tener la superficie mínima para hacer ninguna actuación en ese terreno que va a dejar ese padre a sus hijos y que tampoco van a poder registrarlo.