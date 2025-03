La Diputación de Badajoz aportará 14,4 millones a los pueblos de menos de 20.000 habitantes

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, presentó ayer el Plan Diputación Contigo, mediante el cual la institución provincial pondrá a ... disposición de 160 municipios de menos de 20.000 habitantes y 15 entidades locales menores un montante global de 14,4 millones de euros, de los que la administración provincial aporta 12 millones y el resto corresponde a la corresponsabilidad de los propios municipios.

Una convocatoria extraordinaria que presenta una serie de novedades, como permitir financiar la instalación, alquiler y mantenimiento de cajeros automáticos en aquellas entidades locales en riesgo de exclusión; junto a la posibilidad de financiar como gasto justificable el IVA soportado no deducible para los municipios en la ejecución de los Fondos de Recuperación Next Generation.

También se incorpora como novedad la posibilidad de que las entidades locales beneficiarias puedan adquirir terrenos para ejecutar sobre ellos actuaciones que puedan producir un beneficio económico y social para los municipios, además de no contemplar en esta ocasión a las pedanías tras un informe del Tribunal de Cuentas sobre las mismas.

Acompañado del diputado de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Abel González, Gallardo señaló que «lo importante es no convertir los planes especiales en créditos estructurales para los ayuntamientos, pero que no es menos cierto que las estructuras de los mismos en ocasiones tienen problemas, y que a más debilidad poblacional, mayor debilidad presupuestaria», de manera tal que este plan viene como consecuencia del compromiso de la diputación con los presupuestos municipales y las nuevas corporaciones locales.

A Gallardo le hubiera gustado poder incluir a las pedanías en el plan, pero la ley no se lo permite

Se trata de un elemento que introduce algunas novedades, pero que en su esencia lleva lo que «siempre ha significado, el balón de oxígeno para pagar lo que se debe, impulsar políticas en materia social o simplemente para afrontar inversiones», a la vez que subrayó que es un plan cuya palabra más identitaria es «incondicionado, porque siempre ha estado a condición de la voluntad de los ayuntamientos».

Entre las novedades, Gallardo hizo hincapié en que en cada tiempo surgen nuevas oportunidades y que, en esta ocasión, han surgido la que suponen los Next Generation, que los ayuntamientos están solicitando «con mucha ilusión, aunque en algunas ocasiones sin prever que el 21 por ciento del IVA lo tienen que pagar ellos y, por lo tanto, tienen que solicitar aquello que sean capaz de pagar posteriormente», a tenor de lo cual destacó que el plan sí permite poder llevar a cabo esa cofinanciación.

Además, y por primera vez, permite llevar a cabo compra de patrimonio o, incluso, la posibilidad de adquirir terrenos, ya sea para instalaciones nuevas o para necesidades que tengan el propio ayuntamiento, tras lo que subrayó que es «un plan de ayuda y que pretende estar al lado de las corporaciones y de los vecinos».

Gallardo explicó que el plan tiene un elemento que no les ha gustado introducir pero que se han visto obligados a hacerlo, como es que las pedanías no recibirán ayuda, ante lo que detalló que, como consecuencia de un informe del Tribunal de Cuentas, se les ha indicado que el término pedanía que estaban adoptando «no es correcto, sino que es todo aquello que, siendo núcleo de población, no está unido al municipio matriz».