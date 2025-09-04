La Diputación abrirá Bellas Artes o el Hospital para la Noche en Blanco

Redacción BADAJOZ. Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:40 Comenta Compartir

La Diputación de Badajoz participará este sábado en la Noche en Blanco de la capital pacense, en la que presentará iniciativas propias en el Museo de Bellas Artes (MUBA) o el Hospital Centro Vivo, así como en sus conservatorios y en el palacio provincial.

De este modo, la institución provincial pacense encara la Noche en Blanco con el objetivo de «volver a poner la cultura al servicio del espíritu crítico de la sociedad» y para contribuir a que la ciudad sea lugar de acogida para habitantes, vecinos de los municipios y turistas.

Asimismo, «es la que concentra espacios con más actividad en el centro histórico y urbano de Badajoz» y desea que «todos sean parte de la ciudad viva que lidera una provincia como esta».

El diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, presentó ayer las actividades de la institución y recordó el momento «tan especial» que vive por ejemplo el MUBA, que va a ofrecer este sábado de 21.30 horas a 3.00 de la madrugada el cuadro de Martí Bas Blasi ‘Fusilamientos en la plaza de toros de Badajoz’ de manera excepcional.

«Es una oportunidad idónea para huir del pensamiento único que algunos quieren imponer», afirmó Cabezas, a la vez que invitaba a los más jóvenes a «empaparse del episodio más trascendental de la historia negra de nuestra tierra».

Por su parte, la directora del MUBA, María Teresa Rodríguez, adelantó que será en la Noche en Blanco cuando vea la luz toda la preparación estival previa a la nueva etapa del museo, ante lo que desveló que ya está preparado todo el edificio de la calle Francisco Pizarro, con la nueva distribución de su colección permanente de los siglos XVI al XVIII y el descubrimiento de la colección dedicada a América que se ha reunido con motivo de estos cambios.

En esta última se incorporan obras realizadas en México y Perú y otras del siglo XIX «que reflejan hechos históricos o personajes o americanos, algo que era necesario en una tierra como la extremeña con tanta relación con el arte más antiguo», destacó. De este modo, se unen obras ya conocidas con últimas adquisiciones como la ‘Santa Catalina’, de Basilio Santa Cruz Puma Callao.