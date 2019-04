«Dijeron que nos concedían el cambio de casa y lo anularon cuando teníamos todo listo» Leandra y Casimiro, con su casa llena de cajas que tenían preparadas para la mudanza. :: pakopí Leandra Juez y Casimiro Martín residen en un piso de alquiler social y él no puede bajar por las escaleras debido a sus problemas de salud JOSÉ M. MARTÍN BADAJOZ. Jueves, 4 abril 2019, 08:12

«Están favoreciendo a otra gente en la concesión de viviendas, porque se hace la selección a dedo». Esta es la queja que plantea Leandra Juez, que reside desde hace 25 años, como ella misma informa, en un piso de alquiler social de la Junta de Extremadura en la avenida Salvador Allende de Badajoz.

En verano del año pasado solicitó un traslado a otra casa. El motivo que alegó es que vive en una primera planta, por lo que tiene que subir y bajar un tramo de escaleras para entrar y salir de su domicilio. Su marido, Casimiro Martín, no puede salvar los escalones debido a su estado de salud. «Fue operado del corazón y tiene que estar conectado a una máquina, por lo que lleva meses sin poder salir a la calle», afirma esta mujer, que pide una vivienda que esté en un bajo para que su cónyuge tenga la posibilidad de salir de casa.

Su paciencia llegó al límite hace dos semanas tras recibir una llamada en la que desde la Administración le confirmaban que se le adjudicaba otro domicilio. «Me dijeron que me daban una vivienda en la calle Miguel Delibes, me explicaron que el cambio tenía que ser rápido y que otra familia entraría en mi casa, pero tras empezar a empaquetar mis cosas y preparar la mudanza, el viernes 22 me vuelven a llamar para decirme que no habría traslado», comenta indignada Leandra.

La familia inició la petición de traslado en verano de 2018, pero desde la Junta se insiste en que no hay domicilios disponibles

Desde la secretaría general de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo ofrecen una explicación diferente y detallan que a Leandra y a su marido se les informó de que iba a quedar libre una vivienda y que si las personas que la tenía adjudicada aceptaban el cambio por la suya sería factible darle una solución. «Sin embargo, la familia adjudicataria no ha querido aceptar ese traslado», apuntan las mismas fuentes de la Administración, que añaden que la petición de Leandra y Casimiro también se debe a problemas de convivencia con la vecindad.

Ellos no esconden que la relación con sus vecinos no es la mejor e, incluso, exponen que se han tenido que ver en los juzgados por cuestiones que prefieren no detallar. «Estamos psicológicamente quemados y tengo miedo de que a mi marido le afecte gravemente la situación», insiste la mujer, que también lamenta que sus hijos no puedan ir a ver a su padre por los problemas vecinales existentes.

No hay vacantes

La secretaría general, igualmente, reconoce que Leandra realizó la solicitud hace varios meses. «Desde el servicio de adjudicación han estudiado su petición y están intentando darle solución, pero hay que esperar a una vacante», advierten, al mismo tiempo que puntualizan que actualmente no existen viviendas libres en la ciudad de Badajoz.

No es la misma percepción que tiene la solicitante, que considera que se está relegando su demanda en favor de otras personas y que sabe que han quedado viviendas libres y que se las han adjudicado a otros vecinos. «Parece que se están riendo de nosotros, no es normal que me dejen con la mudanza a medio hacer», señala Leandra, que indica que está en contacto constante con el servicio de adjudicación.

De momento, no hay fecha para poder atender al traslado que pide esta familia. «Cada año se pueden recibir alrededor de 200 solicitudes de cambio de vivienda», especifican desde la secretaria general. Los traslados se conceden a medida que van surgiendo domicilios disponibles, lo que es difícil pues todos están adjudicados legalmente y las vacantes surgen muy lentamente. «Las peticiones son estudiadas por trabajadores sociales y se conceden por motivos tasados y específicos como hacinamiento o discapacidad cuando el bloque no dispone de ascensor», remarcan las fuentes institucionales, que insisten en que el servicio de adjudicación está muy pendiente del caso y a la espera de que haya una vivienda libre para ofrecérsela a Leandra y Casimiro.