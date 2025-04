«Una vez dije: algún día encontrarán a Francisco muerto en su casa y al final ocurrió»

Los vecinos estaban preocupados por Francisco Santoja, el vecino que apareció muerto el lunes en su piso de San Fernando, en Badajoz. De hecho, ... la comunidad de residentes avisó a la policía sobre el mal estado del piso y los problemas que tenía este octogenario al que, a veces, tuvieron que recoger cuando se había caído en el pasillo. «En una reunión de vecinos dije: algún día lo encontraré muerto en su casa. Al final ocurrió», lamentan.

La vecina que llamó a la policía por no verlo asegura que no había actividad en la casa desde mediados de diciembre, pero no sabían si le había ocurrido algo o se había marchado. A diferencia de otros casos de este tipo, no hubo mal olor, que alertara, pero este lunes observaron numerosas moscas en la puerta de la vivienda y dieron la alarma inmediatamente.

Francisco no se cuidaba, estaba muy deteriorado físicamente y su casa también era un foco de problemas en la comunidad. En una ocasión llamaron a la policía por un intenso mal olor que se percibía por todo el bloque. El vecino se deshizo de la basura que causaba el hedor y se solucionó.

Los residentes del mismo bloque, impactados por la noticia, explican que estaban pendientes de Francisco, aunque él no hablaba ni se dejaba ayudar. Hay rabia en esta comunidad porque creen que se pudo evitar que este anciano muriese solo. Una vecina explica que al piso de Francisco acudió varias veces la Policía Nacional, la Local o una trabajadora social del Ayuntamiento. También estaban al tanto de sus problemas en su centro de salud e incluso estuvo ingresado en el hospital. Pasó un tiempo en una residencia en Valdebótoa, pero volvió a su piso.

La estancia de Francisco en la residencia fue lo que despistó a sus vecinos. Al no verlo estas últimas semanas esperaban que hubiese vuelto a ingresar «y que lo estuviesen cuidando bien». «Pensé: mira que si hay suerte y se ha quedado en la residencia, por fin estará bien. Y estaba en su casa», se lamenta una vecina muy impactada por el suceso.