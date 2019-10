«Cuando digo que soy de Los Colorines, no me contratan» Autoridades y miembros de la fundación Sorapán de Rieros con los alumnos. :: hoy Una treintena de desempleados se forman en un programa laboral que incluye mejoras para el Progreso y el Gurugú ROCÍO ROMERO Badajoz Miércoles, 2 octubre 2019, 07:59

Si el mundo laboral es complicado, peor resulta si en el curriculum uno no puede poner que tiene el graduado escolar. Es el caso de Unai Velasco, de 35 años y con tres hijos en el mundo, que veía un panorama negro hasta hace solo unas semanas. Ahora está formándose en Parques y Jardines dentro del programa Crisol, puesto en marcha por la Junta y el Ayuntamiento en los barrios de la margen derecha.

Unai está ahora esperanzado, cree que puede haber encontrado su futuro después de haber recibido muchos portazos. Ha trabajado de camarero, de pintor, en la construcción, en el Ejército... Y ha entregado muchos currículos. Por eso sabe que ser vecino de una de las barriadas más conflictivas de la ciudad le cierra puertas. «A veces no me llaman por venir de un barrio de exclusión social y no tengo oportunidad de vivir en otro sitio. Por la fama que tienen Los Colorines, me han excluido. Me he sentido discriminado por vivir allí. Cuando digo que soy de Los Colorines, no me contratan», incide.

Sin embargo, este programa que desarrolla la Fundación Sorapán de Rieros trabaja en una doble vertiente. Por un lado en la formación de los 30 alumnos que comenzaron el curso el 1 de julio, y por otro en mejorar las condiciones de vida de la margen derecha. De hecho, han implicado a los colectivos sociales y se han unido al proyecto.

Los alumnos enseñaron ayer la reforma del parque del Progreso, junto a las vías del tren, al alcalde, Francisco Fragoso, a la directora general de Calidad en el Empleo del Sexpe, Ana Jiménez, y a los responsables de la fundación.

Unai es uno de los alumnos que han reconvertido el parque. Lo han pintado de llamativos colores, han reciclado cubiertas de ruedas como muñecos y tiene suelo de caucho. «Queremos dejarlo bien preparado para que los niños de esta barriada se sientan igual de felices que los de otra parte», dice.

A este curso continuará un periodo de tres meses de prácticas, donde todos tienen puesta la esperanza de encontrar un empleo. «Quiero creer, tener fe en nosotros. Siempre creo que sí se puede. El 'no' lo llevo como respuesta», dice Unai.

El curso va alternando formación teórica con la práctica. Después del parque llegará el turno de habilitar tres pistas de petanca, plantar rosales y colocar nuevos juegos para niños y aparatos para ancianos por otras zonas de esta barriada. Arreglarán también el entorno de la asociación de vecinos del Gurugú. Este mes empezarán a plantar.

Mariló Hormigos, de 46 años, lleva más de diez años en paro y ahora es alumna del curso dedicado a Limpieza y Mantenimiento incluido en el mismo proyecto Crisol.

«Esto ha sido una oportunidad. Espero conseguir un puesto de trabajo porque ya con mi edad me echan para atrás, pero creo que ahora tengo una posibilidad», dice con ilusión.

Los trabajos que ha tenido no le han dado la posibilidad de cotizar y se limitaban a limpiar en domicilios. «Te ganas un dinerillo, pero ya está», afirma. «Es cierto que el Estado da ayudas, pero no dan para llevar una casa. Yo quiero una calidad de vida para mis hijos, quiero un puesto de trabajo», reivindica.

Por eso está animada con esta nueva oportunidad, ya que espera tener un puesto de trabajo tras los meses de prácticas. Y, si no, aún cree que puede llamar a otra puerta. En este módulo les han explicado cómo montar una empresa. Varias compañeras creen que podrían ponerse al frente de un negocio para encontrar su futuro.