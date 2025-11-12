Diez cortadores de jamón se darán cita el sábado en Torre de Miguel Sesmero

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Diez cortadores de jamón se darán cita este sábado en el polideportivo ‘David Copito’ de Torre de Miguel Sesmero en un encuentro solidario que destinará su recaudación a la Asociación Regional de Trasplantes Multiorgánicos (Asextras). Impulsada por el torreño José Carlos Prieto, reconocido en 2023 como el mejor cortador de jamón del mundo, esta cita que aúna gastronomía, cultura y solidaridad se organiza con el apoyo del Ayuntamiento y de la agrupación de Cortadores de Jamón Solidarios Siempre Unidos.

Junto a la exhibición de corte de jamón y su posterior degustación, además de paella, cordero o carrillada, también habrá sorteos de productos donados por empresas, asociaciones y particulares, y se podrá disfrutar de actuaciones como la de Raquel Pando.

El III Encuentro Solidario de Cortadores de Jamón fue presentado ayer por el vicepresidente tercero de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz Farias, y la alcaldesa de Torre de Miguel Sesmero, Beatriz González. También asistieron el representante de Cortadores Jamón Solidarios Siempre Unidos y mejor cortador de jamón del mundo en 2025, Bonifacio Flores, y el tesorero de Asextras, Fernando Parras, quien destacó que la recaudación que se obtenga permitirá continuar con la labor de este colectivo de difusión del trasplante en espacios como colegios, institutos o distintas asociaciones.

Asextras, que tiene casi 400 socios, cuenta con dos trabajadoras sociales y una psicóloga en plantilla, y eventualmente contratan una segunda psicóloga para el acompañamiento en el hospital a pacientes antes y después del trasplante.