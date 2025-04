Diego Yebra, fiscal de Tráfico: «El sistema de retención infantil es fundamental para salvar vidas»

La muerte en accidente en Badajoz de una niña de 4 años que no había sido anclada a la silla infantil y que ahora ha ... sido juzgada no ha dejado indiferente al fiscal delegado de Tráfico en Extremadura, Diego Yebra, empeñado desde hace años en la lucha contra los accidentes de tráfico evitables.

–Las circunstancias en las que se produjo ese accidente son terribles.

–Es un caso muy difícil, porque hablamos de la muerte de una niña muy pequeña. El uso del sistema de retención infantil podría haberle salvado la vida, la prueba es que sus padres no sufrieron lesiones importantes.

–¿Qué enseñanza se puede sacar de un hecho como este?

–Esa muerte ya no se puede evitar, pero hay que llamar la atención sobre la importancia que tienen las sillas infantiles. Quienes suben a un vehículo con un menor deben ser muy conscientes del riesgo que corre si no se hace un uso adecuado de los sistemas de retención, porque un niño pequeño no es capaz de decidir por sí mismo, son los padres, los abuelos, las personas que lo llevan quienes deben ser conscientes de las trágicas consecuencias que puede tener un accidente si no va bien sujeto.

–En este caso el conductor perdió a su hija y ahora es condenado.

–Es un caso terrible, porque no solo ha perdido a su hija sino que también ha sido condenado por una imprudencia grave. Pero este tipo de hechos deberían servirnos para tomar conciencia de las consecuencias que tiene omitir una norma tan elemental como usar las sillitas infantiles. Los conductores no deben usarlas por miedo a que los pare un agente y les ponga una multa, deben usarlas porque de ellas depende la vida de sus hijos.