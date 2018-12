Diciembre enciende la solidaridad

Las luces están encendidas y el embajador postal situado en el templete de San Francisco. Ya es indiscutible, es Navidad para los que aman estas fechas y los que las evitan. Y las fiestas, como todos los años, van acompañadas de una ola de solidaridad que se cuela en esta Coctelera.

Ayer y hoy, por ejemplo, son dos de los días más importantes del año para el Banco de Alimentos de Badajoz. A nivel nacional recogen el 15% de los productos de todo el año. En la provincia esperan sumar 150.000 kilos durante la recogida especial con motivo de la Navidad. Hasta esta noche habrá 800 voluntarios en 61 supermercados de la zona. Necesitan, especialmente, leche y también productos navideños para que todas las familias puedan tener unas fiestas especiales.

Hoy también es el último día para colaborar con otra buena causa, el Rastrillo Solidario Tamarán que este año celebra su decimoctava edición colaborando con la Fundación Prodean Badajoz. En esta ocasión los fondos irán destinados a mujeres embarazadas del Congo.

Certamen de casos clínicos en el Colegio de Médicos de Badajoz:: HOY

En la tercera edición de la RoboRave se anunció que Badajoz acogerá la final mundial en 2022

En la presentación del mercadillo, el miércoles pasado, destacaron que el Congo tiene actualmente 80 millones de habitantes, de los que 60 viven en situación de extrema pobreza, además 30.000 mujeres y 20.000 niños mueren cada año durante el parto en el país. Este rastrillo, que cuenta con gran variedad de productos para comprar y colaborar, está en el Hotel Zurbarán. Hoy se puede visitar de 11.00 a 14.00 horas.

¿Más solidaridad? Cualquier pacense puede pasear por el mercadillo navideño de San Francisco hasta el 5 de enero. Hay varios puestos que recaudan fondos para distintas causas, desde la Cruz Roja al Colegio de la Luz y distintas parroquias y conventos de la ciudad.

Escolares participando en la RoboRave, en Ifeba:: PAKOPÍ

Felicidades, Julia

Esta semana también se ha celebrado un cumpleaños especial, el de Julia Mejías Espinilla. Esta pacense ha soplado 103 velas rodeada de toda su familia. Más de 60 personas se reunieron para homenajear a esta mujer que se quedó viuda con solo 46 años y sacó adelante a sus diez hijos.

Mejías, que nació en la calle Montesinos en 1915, celebró sus 103 años en el Complejo Sancha Brava. Tiene buena salud y, como destacan sus familiares, la cabeza perfectamente, por lo que pudo disfrutar un año más de su enorme familia.

También está de aniversario el cantautor Ismael Serrano. Celebra 20 años de carrera y ayer su gira le hizo parar en Badajoz, en el Teatro López de Ayala, con su inseparable guitarra. El teatro se llenó hasta el último asiento para escuchar versiones de sus temas de siempre y un tema inédito: Crucé un océano.

Recogida de productos para el Banco de Alimentos:: PAKOPÍ

No ha sido la única cita musical estos días. Ayer mismo Juan Peña presentó su segundo disco, 'Equilibrio', junto a Alejandro Pulido, en la Rucab (Residencia Universitaria de la Fundación CB). El jueves, la Orquesta de Extremadura (OEx) ofreció un concierto en el Palacios de Congresos dentro de la programación del X Ciclo de Música Actual que organiza la Sociedad Filarmónica de Badajoz. Sin embargo, un momento para no olvidar lo protagonizaron la Iberian Big Band, con el cantante Gene García y el coro Cauri de la ONCE. Celebraron en la Diputación de Badajoz el Día Internacional de la Discapacidad con un recital promovido por el programa 'Música por los sentidos'.

Esta también ha sido la semana en la que Badajoz ha descubierto que será la capital mundial de la robótica educativa en 2022. Ese año se celebrará en la ciudad la final mundial de la RoboRave. El anuncio se hizo en la tercera edición de la RoboRave Ibérica, que reunió en Ifeba a 8.000 estudiantes de 12 países distintos, entre ellos muchos alumnos de colegios pacenses con sus diseños de robótica.

El Rastrillo Tamarán en el hotel Zurbarán:: PAKOPÍ

Otro tipo de competición se ha desarrollado en el Colegio Oficial de Médicos de Badajoz. En este lugar se presentó el miércoles la publicación gratuita VIII Certamen de Casos Clínicos para Médicos MIR y II Certamen de Casos Deontológicos para Colegiados, con una tirada de 2.000 ejemplares y que recoge 23 casos seleccionados por el comité científico del concurso dentro de los cerca de 50 presentados en la edición de 2018.

Ismael Serrano llenó el López de Ayala:: PAKOPÍ

Dentro de los trabajos que incluye la publicación hay títulos tan sugerentes como el primer premio, 'Doctora, tengo una tos que no se me quita', de Laura Caperote. A la presentación asistió el presidente del Colegio de Médicos, Pedro Hidalgo, y el presidente del Comité Organizador, Tomás Pérez Torralba, además de otros miembros del comité científico.

Otro libro, más abierto a todos los públicos, se presentó el martes en la Rucab. La escritora y periodista Cristina Martín Jiménez presentó su novela 'Hijos del cielo' con éxito de público.

Otra propuesta para estos días se encuentra en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Desde hoy se expone 'Mis dibujos', una muestra del pacense Alberto Arroyo. Se trata de una selección de dibujos realizados a grafito, carboncillo y bolígrafo en el último año. En estos trabajos se aprecia la evolución de este dibujante autodidacta que capta con realismo e hiperrealismo rostros de personajes famosos y anónimos, paisajes, lugares o animales. La muestra permanecerá expuesta hasta el 14 de diciembre.