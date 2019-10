Días contados a las tertulias pacenses de rojos y culés Más setenta fotos, la mayoría del CD Badajoz, adornan este bar cuyo dueño siempre se saltó la máxima de no hablar de fútbol y política | Se jubila Manolo Merino, que desde 1981 regentó el Bar Deportivo del Jamón en la calle Santo Domingo J. LÓPEZ-LAGO Domingo, 6 octubre 2019, 10:06

Parece que en el centro de Badajoz cierren y abran negocios es parte de la rutina de la ciudad. Pero hay un local en un extremo de la calle Santo Domingo cuyo hueco será difícil de rellenar porque el Bar Deportivo del Jamón difícilmente tendrá un relevo equiparable que mantenga el ambiente de los viejos bares donde la clientela toma sus tapas y sus vinos pero, sobre todo, se nutre de la conversación. Su dueño, Manuel Merino Huertas (Badajoz, 1954), se jubila a final de mes. Los parroquianos ya le han hecho llorar varias veces rememorando anécdotas, momentos y visitantes únicos.

Mientras vigila los garbanzos que se pondrán tanto en la mesa de su casa del piso de arriba como en las tapas que acompañen la cañas de los clientes, entrando y saliendo de la cocina, cuenta Manolo que desde que se puso detrás de esa barra con 24 años de edad vio que solo podía aguantar un trabajo que exige tanta dedicación si se expresaba con libertad ante sus clientes. «Sirviendo cafés y cobrando sin rechistar no hubiera aguantado los cuarenta años que me he pasado aquí». Por eso reconoce con humor pero sin complejos que él siempre se ha saltado esa regla no escrita que impide a los camareros hablar de fútbol o política. Su bar, a tiro de piedra de la Jefatura de la Guardia Civil y la parroquia de Santo Domingo, dice que siempre ha sido algo parecido a un soviet, esas agrupaciones de obreros y campesinos rusos que a principios del siglo pasado conspiraban contra el zarismo. Además de un nido de rojos, admite bromeando, la otra característica que los asiduos al Bar Deportivo tienen muy en cuenta es que allí para, sobre todo, gente del Barça.

De no ser porque Susi, su mujer, se encargó de la educación de sus tres hijos, Manolo nunca podría haber entregado su vida a la hostelería con la intensidad que lo ha hecho.

Es apasionado del fútbol, pero lo que más aprecia son las tertulias políticas que se han montado en su bar

«Cuando pierde el Barça el lunes vienen los madridistas a verme, es cuando más cafés pongo»

Salvo alguna tarde en que hizo una excepción y se fue a ver a Paco Ibáñez, su único día de descanso han sido los domingos. Y aun así, regresaba a la barra si televisaban un partido relevante. El fútbol es su pasión, sin embargo, lo que más aprecia de su etapa como hostelero han sido las tertulias que ha presenciado, en parte porque sus clientes han sido para él como unos ojos que le mostraban el resto del mundo.

«Aquí han venido siempre personas muy interesantes intelectualmente, poetas, escritores, artistas de toda clase. Con ellos he aprendido muchas cosas de la vida y creo que es lo que más voy a echar de menos». En el Bar Deportivo ha comido retinto el prestigioso hispanista Paul Preston o el aristócrata comunista Nicolás Sartorius.

De un primer vistazo, el bar no puede ser más típico: una barra alargada de madera llena de muescas, una tele, un perchero de forja, máquina de tabaco y tragaperras. Sin embargo, cada metro cuadrado de sus paredes guarda una historia. Lo mismo hay un retrato de Ángel Gata, librero de Universitas fallecido, que obras de una escultora local o una foto con el futbolista Rivaldo.

Foto de 1925

Pero si por algo se distingue el lugar es por las más de setenta fotografías enmarcadas del CD Badajoz, casi todas en blanco y negro y de cuando los defensas centrales tenían bigote. «La más antigua es una de 1925. El equipo era en realidad el Sport Club Badajoz. En la ciudad había otro, el Racing Club y se fusionaron en la Guerra Civil», explica. Pero si hay una que salvaría, recorre el pasillo de su bar y señala la más cercana a la barra. «Esta es de 1967 y es el primer equipo del CD Badajoz del que yo tengo recuerdo», dice antes de arrancar: Rodri, Anta, Enrique, Hidalgo, Pereira, Pachón, Monóvar, Pérez Lozano, Tapia, Medina y Jiménez.

En realidad el nombre actual no lo puso el dueño actual, ya que Manolo llevaba antes Marchivirito cuando solo era una venta y fue en 1981 cuando cogió el Bar Deportivo del Jamón, que tiene sus orígenes en los años sesenta. «Justo enfrente vivía Julio Luengo, de la Cadena Ser, que solía entrevistar aquí a los futbolistas. Después las fotografías las fui trayendo yo y como venían los jugadores y veían fotos pues ellos mismos traían otras».

En la calle Santo Domingo, donde han ido cerrando bares míticos y ya apenas quedan negocos tradicionales. / Pakopí

Rivalidad futbolera

El fútbol ha regalado todo tipo de anécdotas salpimentadas con la rivalidad del Real Madrid y el Barça, como el día que el equipo merengue de la quinta del Buitre perdió cinco a cero con el Milan y a la mañana siguiente Manolo compró todos los diarios deportivos del quiosco del al lado y los clientes tenían que pasar por su bar obligatoriamente. Fruto de ese fanatismo conserva como una reliquia la banqueta sobre la que escribió con rotulador indeleble un 2 de mayo de 2009 quién estuvo ahí sentado -Antonio, un cliente amigo de toda la vida- cuando los culés le endosaron aquel 2-6 al Madrid que dicen que fue el inicio de la etapa de Guardiola, la más brillante del club azulgrana. «Eso sí, cada vez que pierde el Barça es cuando más cafés pongo porque el lunes vienen a verme todos los madridistas. La verdad es que aquí siempre nos hemos tratado todos con respeto», señala

Manuel Merino no oculta su cansancio y por eso ahora mismo el bar se traspasa, aunque algunos clientes ya le están dando vueltas a montar allí una peña gastronómica.

Sabe que en la calle Santo Domingo, donde han ido cerrando los bares El Escorial, Apolo, 101 o el Bar España y donde ya solo resiste la sastrería Velázquez, quedará un vacío. Sin embargo, él afronta su nueva etapa con ilusión pues siente que tiene que recuperar el tiempo que ha entregado a su trabajo. Manolo siempre le ha interesado el cine o la literatura, pasiones que no ha podido atender y a las que ahora se entregará. «Confieso que no he vivido», declara dándole la vuelta a la frase del poeta chileno Pablo Neruda.