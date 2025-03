Diana Navarro se sube este sábado a las tablas del López con el musical 'En tierra extraña'

REDACCIÓN BADAJOZ Miércoles, 25 de enero 2023, 08:00 Comenta Compartir

La obra musical 'En tierra extraña' se representa este sábado, 28 de enero, a las 21.00 horas en el Teatro López de Ayala, protagonizada por la cantante malagueña Diana Navarro junto a Alejandro Vera y Avelino Piedad, con un precio único de las entradas de 22 euros.

'En tierra extraña', con una duración de 90 minutos, es una idea original de José María Cámara y Juan Carlos Rubio, que además dirige esta obra con la dirección musical de Julio Awad.

La copla es uno de los géneros más ricos de la historia musical de nuestro país. «Melodías perfectas unidas a unas letras de una belleza poética excepcional», las canciones de la copla están unidas a la historia de España de una manera indisoluble, según indicaron desde el López de Ayala.

Así, 'En tierra extraña' las utiliza para contar esa historia de odio y amor, de necesidad y destino, a fin de cuentas, para contar nuestro pasado más reciente.

Entre otras, interpretarán canciones tan conocidas como 'Tatuaje'; 'Mari Cruz'; 'Triniá'; 'Ojos verdes'; 'Francisco Alegre'; 'Romance de la otra'; 'A la lima y el limón'; 'Me embrujaste'; 'En tierra extraña' o 'Y sin embargo te quiero'.

Pero, además de estas canciones, en el espectáculo hay otros estilos musicales que marcaron profundamente la personalidad de las protagonistas. Las canciones de Broadway (en el caso de Concha Piquer), la música cubana y la canción popular española (en el caso de Federico) y el jazz (en el caso de ambos), tales como 'Blue skies'; 'If you knew Susie'; 'My mammy'; 'La tarara'; 'Anda jaleo' o 'Nana de Sevilla'.

