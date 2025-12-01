Día «histórico» de puertas abiertas en la piscifactoría de Villafranco

Coincidiendo con el Día Mundial de la Acuicultura, este domingo se celebró una jornada de divulgación para acercar a la población la biodiversidad de los ... ríos y embalses de la región. Hasta la piscifactoría Vegas del Guadiana que la Junta de Extremadura tiene en Villafranco del Guadiana se desplazaron decenas de familias de Badajoz y sus pedanías, que aprovecharon esta jornada de puertas abiertas, gratuita y sin inscripción previa.

En palabras de Daniel Martín Vertedor, doctor en Biología y responsable del evento, la cita resultó todo un éxito. «Han acudido más de 500 personas. Ha sido un récord histórico. Nunca jamás ha visitado tanta gente a la vez la piscifactoría».

Ocho trabajadores se encargaron de las visitas guiadas. Los participantes pudieron contemplar los acuarios y terrarios, pasear por los estanques de cría, ver una demostración de pesca con redes y probar en persona esa experiencia, además de observar a través del microscopio la vida que se condensa en una gota de agua.

Este centro público ubicado en el kilómetro 391,7 de la N-5 trabaja para aumentar el volumen de especies autóctonas en nuestros ríos y charcas, donde sueltan miles de alevines, intentando que esos peces no sean desplazados por ejemplares alóctonos, en busca de un equilibrio.

El centro de interpretación ambiental de los ecosistemas piscícolas cuenta con distintos acuarios. El espacio se quedó pequeño en algunos momentos, con los niños con la cara pegada al cristal para ver los ejemplares, mientras los padres leían los paneles que explican las características de los distintos tipos de peces y su presencia actual en las cuencas extremeñas. Algunas son especies en peligro de extinción, como el pequeño Jaramugo. «Hemos conseguido que se reproduzca aquí en nuestras instalaciones; y luego hemos hecho sueltas en charcas donde sabemos que existían».

También pudieron ver otras especies que ya no están presentes en nuestros ríos, como el esturión, del que se extrae el caviar. Percasol, barbo, sábalo, pez gato, carpa, perca americana, lucio, colmilleja, pardilla, boga de río o cacho son otras de las variedades que nadaban en las enormes peceras. «Los mayores depredadores son los barbos, los teníamos con los siluros y todos los días los encontrábamos con alguna herida en las aletas. Son muy agresivos, así que tuvimos que separarlos», explicaba el biólogo Daniel Martín, que adentró a los visitantes en la cría que se hace en estas instalaciones. Boga, Pardilla, Cacho y Barbo, y en menor cantidad Colmilleja, Jarabugo o Calandino. Un total de 175.000 alevines al año. «Somos referencia a nivel nacional en estas especies».

Además de llevar a cabo repoblaciones, colaboran con empresas productoras de tenca. Un pescado del que producen al año 1.300.000 alevines y del que destacan su valor gastronómico. Una de las misiones que se lleva a cabo en el centro es la mejora genética. «Cuando metemos alevines de la misma edad en un estanque, cogemos a los de mayor tamaño para seleccionar a los mejores ejemplares reproductores, para desarrollar nuestro trabajo y también para donárselos a las empresas productoras». En la región hay varios negocios en la cría de tengas, una especie que a Martín desea ver «a la venta en los supermercados extremeños», y que recomendó a los presentes por su sabor, por ejemplo, cuando se fríe.

Jorge de Arcos acudió con su hija y valoró la visita como «un planazo increíble» para el último domingo de noviembre. «Estoy sorprendido muy gratamente, la verdad. He venido de rebote y me ha encantado». María, una mamá, también se mostraba encantada con la experiencia en familia. «Siempre hemos oído que existe esta piscifactoría, pero nunca habíamos venido y gracias a las jornadas de puertas abiertas hemos podido conocerla. Estamos encantadas». Por lo que también recomendaba este plan. Para eso solo hay que llamar al teléfono 924012950 y reservar la visita, preferiblemente en días laborales. «Los trabajadores lo explican muy bien», añadió María. Su hija Iris, acompañada de su amiga Valeria, ambas de nueve años, sonreían con una tenca que se les escurría entre los dedos, en la nave de carga donde se clasifican los peces, se pesan y se preparan para distribuirlos después de unos estanques a otros, listos para hacer las repoblaciones.

Así, todos los asistentes pudieron conocer las técnicas empleadas en los programas de cría, estudio y reproducción de fauna piscícola, y conocer en profundidad el papel que juega la acuicultura en la preservación de especies autóctonas de las cuencas extremeñas.