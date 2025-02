Detienen a un especialista en la «estafa del gas» en Badajoz

R. H. Viernes, 26 de abril 2024, 12:34 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por su presunta autoría de un hurto y numerosas estafas, en las que se hacía pasar por «falso operario de luz o gas», se aprovechaba de la avanzada edad de sus víctimas y así accedía al interior de sus viviendas.

La investigación comenzó con diversas denuncias, tanto en Badajoz como en otras localidades de esta región, en las que personas de avanzada edad manifestaban haber sido víctimas de una estafa. El modus operandi era similar en todas ellas: haciéndose pasar por «falso operario de luz o gas», se aprovechaba de la avanzada edad de sus víctimas y así accedía al interior de sus viviendas.

Una vez en el interior, tras hacer como que comprueba la instalación del gas o el contador de la luz, les solicitaba cierta cantidad de dinero en metálico a las víctimas, quienes por miedo o por su alta vulnerabilidad, le daban lo que exigía o lo que tenían en ese momento. En uno de los casos llegó a hurtar 1500 € del interior de uno de los domicilios a los que accedió de la manera expuesta.

La captación de las víctimas no es aleatoria, sino que es estudiada previamente, frecuentando zonas o barrios que por sus características arquitectónicas, sus residentes suelen ser personas de avanzada edad, algunas de ellas con capacidades físicas o mentales algo mermadas, faltos de reflejos, víctimas propicias para este engaño.

Las gestiones llevadas a cabo dieron como resultado la plena identificación y detención de un varón de 35 años de edad, como presunto autor de estos ilícitos penales, a quien se le imputan un delito de hurto y 19 estafas.

La Policía Nacional aconseja someterse cada cinco años a una inspección de la instalación del gas por parte de la empresa distribuidora; no permitir el acceso a ninguna persona a la vivienda sin aviso previo; no pagar la factura de la revisión en el domicilio; pedir identificación a los empleados y no aclarar que en la revisión no se sustituyen piezas; y no dejar que hagan fotografías del DNI.