Detenidos tras el robo frustrado de un coche en Las Vaguadas y tratar de atropellar policías El propietario del vehículo evitó el robo y los ladrones protagonizaron una peligrosa huida por las calles de Badajoz

R.H. Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:50

Un robo frustrado acabó con una huida peligrosa por varias calles de Badajoz y en un intento de atropellar a varios agentes de la Policía Nacional.

Según una nota policial, agentes de la Comisaría Provincial de Badajoz, han procedido a la detención de dos personas por su presunta autoría de un delito de robo con fuerza, atentado contra agente de la autoridad, conducción temeraria y homicidio en grado de tentativa.

Intento de atropello

La Policía Nacional señala que en la madrugada del lunes, 3 de noviembre, se recibió una llamada a la Sala CIMACC 091 en la que se alertaba de la presencia de varios individuos, a bordo de un vehículo de color negro, que estaban intentando sustraer un coche en la barriada de Las Vaguadas. El robo fue frustrado por el propietario del vehículo.

Rápidamente se montó un dispositivo de búsqueda y, con las características aportadas por el propietario del vehículo, los agentes interceptaron al coche descrito en la glorieta de Las Grullas, momento en que, «tomando las debidas precauciones indican a los ocupantes que salgan del vehículo», apunta la nota. «En ese instante, uno de ellos le incita al conductor a que atropelle a los agentes, acelerando éste bruscamente en dirección a los policías, teniendo que saltar a los lados para esquivar la embestida y continuar con la persecución», añade.

La peligrosa persecución finalizó en la barriada del Tulio, «donde aprovechando la oscuridad del camino, los delincuentes abandonaron el vehículo», reseña la Policía Nacional.

Antecedentes

Esa misma noche se consiguió detener a uno de los ocupantes del coche y, posteriormente, los agentes de Policía Judicial, que continúan con la investigación, han procedido a arrestar al conductor y a la identificación de los otros dos acompañantes.

Los detenidos son dos hombres de 19 y 31 años de edad, con antecedentes, quienes tras la instrucción del pertinente atestado, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.