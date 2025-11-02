Detenido por herir con un vaso de cristal a un hombre en un pub de Badajoz

El suceso ocurrió de madrugada en los locales de ocio en la Urbanización Guadiana, en la avenida de Elvas.

Un hombre tuvo que ser trasladado en la madrugada del pasado sábado al Hospital Universitario de Badajoz tras recibir el impacto de un vaso de cristal en la cabeza. El lanzamiento le provocó un corte en una oreja que requirió puntos de sutura y grapas.

La agresión ocurrió a las 5.10 horas de la madrugada, en el transcurso de una pelea entre dos varones que se encontraban de fiesta en un bar de copas de la avenida de Elvas, en la zona de locales de ocio de la Urbanización Guadiana.

Riña tumultuaria en septiembre

Se trata de un pub bastante frecuentado por personas procedentes de Latinoamérica. En septiembre, este mismo negocio registró una riña tumultuaria que se saldó con hasta ocho detenidos.

En este último incidente, al lugar acudió un radiopatrulla de la Policía Nacional, cuyos agentes procedieron a la detención del presunto agresor, un hombre que está acusado de un delito de lesiones.