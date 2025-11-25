Detenido el conductor de un cuadriciclo tras evadir un control, huir a pie y dar positivo en alcohol y drogas

R.H. Martes, 25 de noviembre 2025, 12:42 | Actualizado 12:57h. Comenta Compartir

Delitos contra la seguridad vial, desobediencia y resistencia a los agentes de la autoridad. Estos son los hechos que le imputa la Guardia Civil al conductor de un cuadriciclo, vecino de Badajoz, tras saltarse un control el pasado 26 de octubre.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado del citado día, cuando agentes de la Guardia Civil del destacamento de Tráfico realizaban un control de alcohol y drogas en la carretera en la N-523, que une Cáceres y la capital pacense, dentro del término municipal de Badajoz.

Los agentes dieron dieron el alto al conductor de un vehículo que se aproximaba e «hizo caso omiso a las indicaciones y continuó la marcha con maniobras evasivas y colisionando con otros vehículos que se encontraban estacionados», indica el instituto armado. Finalmente, el hombre pudo ser interceptado tras abandonar el vehículo y proseguir la huida a pie.

Tras estos incidentes, la Guardia Civil procedió a realizarle las pruebas establecidas de detección de alcohol y drogas, que arrojó un resultado positivo en ambas.

Acto seguido, el conductor fue detenido por delitos contra la seguridad vial al conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y ofrecer resistencia y desobediencia grave a los agentes en el ejercicio de sus funciones, siendo trasladado a las dependencias del puesto principal de la Guardia Civil de Valdebótoa-Badajoz, donde se le instruyeron diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en la ciudad pacense.

1.000 euros y seis puntos

El conductor fue propuesto para ser sancionado con multa de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos por la infracción a la Ley de Seguridad Vial por el motivo de conducir con presencia de drogas en su organismo. Este hecho está pendiente de confirmación en el laboratorio concertado por la DGT, indica la Guardia Civil.

El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil en Badajoz reseña que «potenciará e incrementará los dispositivos especiales de control y vigilancia de la seguridad vial en las vías de comunicación de la provincia, para evitar conductas similares que ponen en grave riesgo al propio conductor y al resto de usuarios de las vías».