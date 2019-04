Detenido en Badajoz un falso revisor del gas que estafó 1.500 euros a ocho personas Desde la Policía Nacional recuerda una serie de recomendaciones, entre ellas, pedir la identificación a los empleados y aclarar que en la revisión no se sustituyen piezas REDACCIÓN Lunes, 8 abril 2019, 12:53

Un hombre de 38 años, con antecedentes por hechos similares, ha sido detenido en Badajoz acusado de ocho delitos de estafa. Varias denuncias en Comisaría entre los meses de enero y marzo activaron la investigación. Las víctimas narraban en los atestados que el detenido se personaba en los domicilios a revisar la instalación del gas y tras una comprobación básica, exigía dinero por las supuestas reparaciones, llegando incluso a robar efectos o dinero cuando el inquilino de la vivienda se desplazaba a otra estancia de la casa. Una de las víctimas fue acompañada al banco por el detenido para que le abonara la factura de la supuesta reparación. Las víctimas, de momento ocho, reunían las mismas condiciones de vulnerabilidad y tenían una media de 82 años. Les estafó más de 1.500 euros.

Desde la Policía Nacional recuerda una serie de recomendaciones, entre ellas, pedir la identificación a los empleados y aclarar que en la revisión no se sustituyen piezas. Asimismo, indica que las instalaciones de gas deben pasar cada cinco años una inspección por parte de la empresa distribuidora y que la empresa debe comunicar, con antelación, la fecha de la revisión, por lo que no se debe permitir el acceso a ninguna persona si no ha habido aviso previo. Por último, subrayan que en ningún caso se solicita el pago de la factura de la revisión en el domicilio y que en caso de sospechar que se trata de una estafa, se avise a la Policía.