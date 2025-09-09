HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Detenida una pareja por estafar a 30 víctimas, algunas en Badajoz

REDACCIÓN

BADAJOZ.

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Agentes de la Guardia Civil detuvieron en Torrevieja (Alicante) a un hombre de 44 años y a una mujer de 31 acusados de cometer 30 estafas mediante páginas web falsas y pagos virtuales a víctimas de 19 provincias de España, algunas de Badajoz. El perjuicio económico total asciende a unos 20.000 euros. La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para el varón, mientras que la mujer ha quedado en libertad con cargos.

La operación se inició en julio después de que una víctima denunciara que había introducido sus datos bancarios en una web fraudulenta que clonaba la de una conocida compañía telefónica. Con esta información, los autores crearon tarjetas bancarias virtuales con las que realizaron compras en establecimientos de Torrevieja.

Ese mismo día, además, efectuaron numerosas compras tanto con la tarjeta de la denunciante como con otras virtuales generadas con datos de diferentes víctimas. Esto abrió una nueva línea de investigación orientada a identificar a más perjudicados.

Los agentes identificaron como presuntos autores a una pareja de Torrevieja, que fue detenida el 13 de agosto. En el registro de su domicilio se intervinieron 65 dispositivos de telefonía móvil de última generación, 87 tarjetas SIM, varios ordenadores portátiles de alta gama, nueve billeteras de criptomonedas y diversas tarjetas bancarias prepago anónimas por valor de 12.000 euros.

Los agentes han identificado a 30 víctimas de distintas provincias españolas, entre ellas Badajoz. Además, se ha constatado el uso de 13 tarjetas de pago emitidas en Chipre, Francia, Grecia, Lituania y Polonia, por lo que no se descartan víctimas internacionales.

