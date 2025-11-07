Detenida en Badajoz tras crear cuentas bancarias para cometer estafas y blanquear dinero

La mujer fue detenida por la Policía Nacional el pasado 5 de noviembre.

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, detuvieron este pasao miércoles 5 de noviembre a una joven de 20 años por su presunta autoría de una simulación de delito y blanqueo de capitales.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por esta mujer en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, relatando que había sido citada como titular de una cuenta bancaria receptora de 2.000 euros procedentes de una estafa.

La joven indicó que su titularidad de numerosas cuentas en otras sedes bancarias que podrían haber sido utilizadas para otros hechos delictivos. La mujer negó la titularidad de estas cuentas, llegando a mostrar su preocupación al considerarse víctima de alguna usurpación de identidad.

Las gestiones practicadas por los agentes con las entidades bancarias, dieron como resultado la constatación de la contratación de todas las cuentas por parte de la denunciante, figurando su documentación personal, firma y verificación personal en el momento de la formalización de los mismos, procediendo a la detención de la misma.

Asimismo, pudieron comprobar que dichas cuentas habrían sido posteriormente cedidas o facilitadas a terceras personas para cometer diversas estafas mediante trasferencias y operaciones fraudulentas, informa en cuerpo policial en nota de prensa.

Los agentes han podido identificar a otros tres hombres implicados en estos ilícitos penales, continuando con la investigación.

