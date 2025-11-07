HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El juicio al hermano del presidente del Gobierno y Gallardo será del 9 al 14 de febrero
La mujer fue detenida por la Policía Nacional el pasado 5 de noviembre. HOY
Sucesos de Extremadura

Detenida en Badajoz tras crear cuentas bancarias para cometer estafas y blanquear dinero

La joven, de 20 años, denunció haber sido víctima de una supuesta usurpación de identidad, que resultó ser falsa

R. H.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz, detuvieron este pasao miércoles 5 de noviembre a una joven de 20 años por su presunta autoría de una simulación de delito y blanqueo de capitales.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia interpuesta por esta mujer en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano, relatando que había sido citada como titular de una cuenta bancaria receptora de 2.000 euros procedentes de una estafa.

Supuesta usurpación

La joven indicó que su titularidad de numerosas cuentas en otras sedes bancarias que podrían haber sido utilizadas para otros hechos delictivos. La mujer negó la titularidad de estas cuentas, llegando a mostrar su preocupación al considerarse víctima de alguna usurpación de identidad.

Las gestiones practicadas por los agentes con las entidades bancarias, dieron como resultado la constatación de la contratación de todas las cuentas por parte de la denunciante, figurando su documentación personal, firma y verificación personal en el momento de la formalización de los mismos, procediendo a la detención de la misma.

Más fraude

Asimismo, pudieron comprobar que dichas cuentas habrían sido posteriormente cedidas o facilitadas a terceras personas para cometer diversas estafas mediante trasferencias y operaciones fraudulentas, informa en cuerpo policial en nota de prensa.

Los agentes han podido identificar a otros tres hombres implicados en estos ilícitos penales, continuando con la investigación. 

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un cliente al precipitarse desde el hotel Zurbarán
  2. 2 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Almendralejo antes de una cita
  3. 3

    El caso del hermano de Pedro Sánchez llega a la Audiencia: Emilio Serrano será el ponente
  4. 4

    Educación premia por primera vez con 2.500 euros a los alumnos con mejores notas en la Selectividad que elijan la UEx
  5. 5

    RTVE celebrará el debate electoral de Extremadura pese al rechazo de María Guardiola
  6. 6

    El SES llama a pacientes para repetir análisis de sangre tras la huelga de técnicos sanitarios
  7. 7 La nueva colección de Eduardo Navarrete aterriza en El Faro y esconde un toque extremeño
  8. 8

    Visto para sentencia el juicio contra dos primos por violar a una amiga en Badajoz cuando estaba dormida
  9. 9 Un nuevo frente frío dejará lluvia y viento este viernes en Extremadura
  10. 10

    Multa de 2.000 euros al menor de Almendralejo que manipuló con IA fotos de sus compañeras para presentarlas desnudas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Detenida en Badajoz tras crear cuentas bancarias para cometer estafas y blanquear dinero

Detenida en Badajoz tras crear cuentas bancarias para cometer estafas y blanquear dinero