¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Imagen de archivo de una amplicación de citas no relacionada con esta noticia. HOY
Sucesos de Extremadura

Detenida en Badajoz por abrir un perfil en una red social de citas con fotos de una conocida

La investigación tecnológica de la Policía Nacional llegó hasta una mujer de 28 años

R. H.

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:07

Agentes de la Policía Nacional en Badajoz arrestaron el pasado martes 28 de octubre a una mujer acusada de un delito de usurpación de estado civil y descubrimiento y revelación de secretos.

La víctima denunció que sus imágenes y su identidad estaban siendo utilizadas en una conocida red social de citas, tipo Tinder. Las fotografías habían sido captadas desde una red social suya, a la que solo sus amigos tenían acceso, indica el cuerpo en nota de prensa.

En el entorno de la víctima

Tras recibir la denuncia, de la investigación se hizo cargo el grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Brigada Provincial de Badajoz. Tras realizar las pertinentes gestiones y reducir el círculo de posibles autores al entorno de la víctima, averiguaron que la persona que había abierto ese perfil en una red social de citas amorosas era una conocida suya.

Con esos datos en la mano, los agentes localizaron y detuvieron a la autora, una mujer de 28 años de edad, elaborando el correspondiente atestado policial y remitiéndolo a la Autoridad Judicial correspondiente.

