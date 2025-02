Los detectives que rastrean el agua

C. M.

Cada vez que tiramos de la cadena dejamos una muestra. Si estamos enfermos, tomamos medicamentos o hemos comido algo contaminado llega al agua. También acaban en las tuberías los contaminantes del campo o de las fábricas. Para detectarlos hay un equipo de biólogos, ingenieros industriales, ambientólogos y químicos. Son los detectives del agua.

Uno de estos equipos es el laboratorio del agua de Promedio, el consorcio medioambiental de la Diputación de Badajoz. Está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación y trabaja con cientos de muestras de agua cada semana para garantizar que son seguras.

La pandemia ha puesto de moda a los detectives del agua. Poco después de iniciarse la crisis sanitaria, los expertos se dieron cuenta que sus efectos.

Durante la pandemia pudieron ver cómo llegaba cada ola y quieren mantener esa vigilancia para detectar otros virus

«Las conducciones concentran todo lo que llega de una población en un punto, por eso tiene sentido analizarlo. Ha cogido mucho peso el análisis de aguas residuales que puede mostrar virus, en este caso SARS-CoV, pero se puede ver cualquier cosa, superbacterias, cualquier tipo de virus o cualquier tipo de contaminante», explica Pedro Martín de la Vega, uno de los analistas del laboratorio del agua.

Este centro ha realizado análisis de covid en el agua durante año y medio en distintos puntos de muestreo. «Ha sido mucho trabajo. Mañana, tarde e incluso de noche», detalla Martín. Gracias a ese esfuerzo, eso sí, «hemos visto llegar todas las olas», explica este experto.

Se creó un grupo multidisciplinar con los responsables de infraestructuras hidráulicas, Sanidad y las diputaciones. El experimento fue un éxito. De hecho, el grupo de trabajo que se creó se mantiene activo y va a solicitar fondos europeos para mantener la vigilancia sanitaria y encontrar microcontaminantes. Serviría para vigilar cualquier virus que pidan las autoridades sanitarias. «Nos pueden decir: miradnos la gripe o cualquier virus. También otras sustancias como microcistinas, que es una toxina muy dura para el agua potable», añade. Eso serviría para detectar el problema antes de que llegue.

En su rutina el objetivo, según reconoce Martín de la Vega, «es no encontrar nada». Eso sí, si lo localizan puede servir para evaluar el riesgo y, sobre todo, para encontrar el origen y solucionarlo.

¿Qué encuentran?

Cada semana pasan cientos de muestras por el laboratorio y solo entre un 1% y un 2% presentan contaminantes. Lo más habitual que se encuentran son los contaminantes de nutrientes debido a la agricultura. Nitrógeno y fósforo que son muy problemáticos cuando llegan al agua. Proceden de industrias de transformación agrícola o de fertilizantes que van al campo y, con la lluvia, acaban en los ríos. Sin embargo, no son problemas graves y la calidad del agua es buena en general.

¿Seguirá siendo así? Quizá no. Los expertos de este laboratorio alertan de que cada vez hay menos agua en la región debido a la situación actual, «que ya no es un cambio climático, es una crisis climática». Eso provoca que los contaminantes no se diluyan y cada vez sean más grandes las concentraciones de los mismos en el agua extremeña.

A este problema se unen los contaminantes emergentes. Marisa Fernández los estudia en Badajoz. Se llama de esta forma a las sustancias que hay en el agua, pero solo en pequeñas cantidades. Sin embargo se teme que vayan aumentando precisamente debido a la reducción de la cantidad de agua.

Poblaciones envejecidas

Entre estas sustancias están los antibióticos, los productos de limpieza o los fármacos. Ya están provocando problemas, por ejemplo, los antibióticos, ya que las bacterias de las depuradoras, donde se limpia el agua con procesos naturales, están desarrollando resistencia a los mismos.

Los análisis de contaminantes emergentes son capaces de detectar, por ejemplo, si una población está envejecida por la cantidad de fármacos que toma. También se detectó un aumento de antibióticos al principio de la pandemia. La gente no sabía cómo tratar la covid y se automedicó.

En otros laboratorio también han usado este sistema para analizar la cantidad de drogas que se consumen. En Badajoz no se ha hecho, pero se podría estudiar porque «todo llega al agua», concluye Marisa Fernández.

El laboratorio del agua de Promedio se puso en marcha en abril de 2015. «En Extremadura no había muchos laboratorios del agua. Dependíamos de las comunidades vecinas. En la provincia había cada vez más instalaciones y este consorcio tenía la necesidad de tener datos rápidos y perfectamente controlados», explica Pedro Martín de la Vega, ingeniero industrial experto en agua y una de las personas que pusieron en marcha estas instalaciones.

Controlan 59 depuradoras de 65 municipios de la provincia y hacen análisis cada semana. Para detectar posibles contaminantes analizan las muestras al entrar en la EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales), de los fangos que quedan al filtrar el agua y finalmente del líquido depurado. Así, además de comprobar si el agua llega contaminada, se demuestra que la depuradora funciona bien. Así mismo, este laboratorio controla todos los puntos de agua potable. En otras ocasiones, y por distintas peticiones, analiza pozos y otras instalaciones.

La crisis climática hace que haya menos agua en la región y que las sustancias contaminantes estén más concentradas

Fátima Fernández, responsable de calidad del laboratorio, trabaja con las muestras de las depuradoras en las que se ve la diferencia entre la entrada y la salida. Al llegar a la EDAR el color es marrón y flotan sustancias y al salir está clara «y eso es lo que ves, hay muchos más parámetros que se eliminan y que no se ven», explica Fernández.

¿Qué se elimina en las depuradoras? Además de los sólidos en suspensión, puede ser amonio, fósforo o nitrógeno. La Demanda Química de Oxígeno (DQO) es un parámetro que mide la cantidad de sustancias que hay en la muestra y este laboratorio se encarga de que se mantenga dentro de los límites seguros.