Esos detalles sin atender

Si una obra dura más de la cuenta y no se ven obreros; si se precinta un parque varios meses porque faltan unos tornillos y tu hijo pregunta cada tarde cuándo podrá jugar ahí; si la baldosa de la acera de tu portal sigue mojándote los pantalones cada vez que llueve, entonces se explica que la gente llegue con rencor a la urna. No hace ni falta que te seduzcan las alternativas que se presentan.

Fragoso todavía puede ser alcalde, cierto, pero se le ha ido un buen chorro de votos porque su principal adversario navegaba con viento a favor y, sobre todo, por acumulación de pequeños detalles desatendidos, demasiados, que han provocado una necesidad de desahogo en tantos pacenses que han ido a votar cabreados, no ilusionados.

Si vives en la margen derecha y cada vez que viene tu cuñado de otra ciudad le dices que ahí van a hacer una piscina pero han pasado diez años y no hay nada, es menos hiriente que estar esperando varias semanas a que te concedan la documentación para abrir un negocio. Los pacenses sabemos que algún día habrá una plataforma logística, una autovía a Cáceres o una piscina más, pero como nunca lo hemos visto estas cosas no computan en nuestro cerebro cuando se activa en modo votante antes de introducir la papeleta en el sobre.

En mi opinión, en ese momento ni siquiera pesan acciones positivas, que las ha habido en la ciudad, como ese carrusel de actos festivos y culturales, tener al fin un parque fluvial más que digno o apostar por vehículos eléctricos y plataformas únicas.

No creo que sea el equipo de cada candidato, ni el picudo rojo ni el camalote ni las promesas en las que ya nadie cree a estas alturas, son los detalles. El contenedor que se abre mal hace dos meses, la farola que no alumbra, el radar que te multa a 55 por hora, la cara de seta del funcionario municipal, el retraso crónico del monitor de la FMD porque no puede teletransportarse de un colegio a otro, la pantalla inteligente que informa de que hay cuatro plazas de aparcamiento libres cuando no hay ninguna, esa fuente que hace años que no da agua, ... esos detalles de los que cada pacense tiene su propia lista.