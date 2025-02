Un desvío hacia Jardines del Guadiana agilizará el tráfico en el Puente Real

Los conductores que crucen el Puente Real en dirección a la avenida de Elvas encontrarán un nuevo desvío hacia la urbanización Jardines del Guadiana. Las obras han empezado esta semana con el objetivo de agilizar el tráfico en la rotonda más próxima al centro comercial ... Conquistadores y el Hospital Universitario.

El ramal unirá el puente con la calle Ezequiel Moro, como había propuesto la Policía Local. Así, los conductores que se dirijan al tanatorio, quienes van a este grupo de viviendas, a la carretera de Cáceres o se dirigen hacia el hotel Río suelen llegar hasta la rotonda, explica el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña. La idea ahora es que enlacen el puente con la calle que rodea los bloques de vivienda de Jardines del Guadiana.

La Policía Local avisó ayer que las obras provocarán cambios para ciclistas y peatones en el Puente Real a partir del lunes, 10 de julio.

Afectará al carril bici y a la acera del lado derecho del puente, en sentido hacia la avenida de Elvas. Habrá un corte para peatones y ciclistas a la altura del acceso al parque de la margen derecha del Río Guadiana.

Los usuarios encontrarán un cartel en el inicio del puente en dirección a la avenida de Elvas (lado derecho) para informar del corte. Igualmente, impedirán el paso para ciclistas y peatones en el inicio del Puente Real en sentido hacia la avenida de Sinforiano Madroñero (lado izquierdo). Habrá un segundo cartel informativo con esta indicación.

Durante la próxima semana no se prevén de momento alteraciones en tráfico rodado. Por lo que los conductores no tendrán problemas para seguir su camino.

La rotonda del Centro Comercial Conquistadores es uno de los puntos de la ciudad donde más retenciones suelen producirse. La avenida de Elvas está en plena expansión y no deja de sumar vecinos, a lo que se une que la Ronda Sur no está terminada y hay previsto un puente más cuya construcción no tiene fecha. El Plan General de Badajoz propone ese viaducto entre La Granadilla y la rotonda cercana a la tienda Decathlon.

El Faro y Portugal

La cantidad de pacenses que se dirigen a El Faro, al Hospital Universitario y el campus, así como aquellos que van a Portugal, generan embotellamientos en la rotonda. Sobre todo, en las horas punta (sobre las nueve de la mañana y las dos de la tarde). A estos se suma el tráfico que genera el polígono industrial el Nevero y, en el futuro, los de la plataforma logística.

El experto en motor, José Antonio Polo, ha explicado en HOY varias veces que es la rotonda y no la avenida de Elvas la que colapsa el tráfico. Cuando se desdobló esta avenida, los accesos a las glorietas eran demasiado estrechos y fue necesario hacer una nueva obra. Pero no han acabado con las retenciones.

De ahí que se apuesta por desvíos como este hacia la calle Ezequiel Moro para aligerar el tráfico hasta que lleguen obras de mayor envergadura como el nuevo puente sobre el Guadiana.

Esta rotonda de la avenida de Elvas con el puente Real es uno de los puntos conflictivos. Los otros son los cruces de la llamada autopista (BA-20) y la glorieta de acceso a la carretera de Valverde.