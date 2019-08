«Después de muchos años, ahora podemos dormir toda la noche» María Dolores y su hija en la puerta de su parcela de la carretera de Olivenza. / Pakopí Los vecinos de la carretera de Olivenza consiguen descansar tranquilos durante el verano tras el cierre de las discotecas CANDELA CARMONA Viernes, 30 agosto 2019, 08:01

Tras varios años mostrando sus quejas, los vecinos de las parcelas de la carretera de Olivenza por fin pueden dormir tranquilos durante toda la noche. Esto se debe a que las discotecas de la zona han permanecido cerradas durante todo el verano, algo que llevaban exigiendo mucho tiempo.

«Este es el primer verano que están cerradas, y ahora conseguimos dormir tranquilos durante toda la noche», declara Dolores de Castro, vecina de la zona.

Según asegura esta residente, «el año pasado abrieron la puerta de atrás de una de ellas [que estaba clausurada] para que la gente entrase y tuvo que venir la Policía. Antes, hubo veranos que han estado las tres discotecas abiertas y parecía que competían unas con otras a ver cuál conseguía poner la música más alta».

Como ya ha publicado HOY en varias ocasiones, los vecinos de la zona vienen solicitando el cierre de las discotecas durante varios años. Protestaban principalmente por los ruidos que sufrían hasta altas horas de la noche.

En esta zona llegó a haber tres locales nocturnos a lo largo de la carretera de Olivenza. Con el tiempo, surgió otro más, en las instalaciones del Complejo Alcántara.

En ese tiempo, la Policía Local denunció a varios locales por no contar con la correspondiente licencia y, a pesar de esto, siguieron funcionando. «Uno de los vecinos de la zona decidió irse de su casa durante el verano porque era insoportable el ruido. Esta zona es muy buena para estar en estos meses porque hace menos calor que en la ciudad, pero el ruido era horrible», declara María Dolores Hernández , otra vecina de la carretera de Olivenza.

Pero los residentes exigen que se solucionen el resto de problemas de la zona. Según declaran, este verano ha habido carreras de coches en uno de los caminos y en el estadio Nuevo Vivero. «Hemos conseguido solucionar el problema del ruido de las discotecas, pero ahora hacen carreras de coches algunos fines de semana. Aparecen por el camino derrapando y es impresionante el ruido que hacen los coches», añade De Castro.

Ripios en el camino de las casas de la Carretera de Olivenza. / Pakopí

Además, la suciedad, el mal estado del único camino que hay para acceder a las parcelas o la inexistencia de iluminación son varias de las razones por las que los vecinos muestran sus quejas. «En esta zona no tenemos ni contenedores, ni iluminación, ni alcantarillado y el Ayuntamiento no nos hace caso. Es una pena, en once años que llevo viviendo aquí durante los meses de verano la cosa no ha cambiado», afirma Hernández.

Mas problemas

Los vecinos agradecen el cierre de las discotecas, pero creen que aún quedan muchas cosas por solucionar en la zona y exigen que el Ayuntamiento les preste atención. «A mí el ruido de la discoteca ya no me molestaba porque solo lo escuchaba si salía de casa. Pero en otras parcelas se escuchaba muchísimo. Es verdad que estamos más tranquilos, pero hay cosas que se pueden mejorar en esta zona», declara Toni Pagador, vecina.

Exigen que el Consistorio ponga solución a sus problemas, que ilumine el camino, instale contenedores para la basura y un sistema de alcantarillado, entre otras mejoras.