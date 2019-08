Un desprendimiento en Antonio Domínguez obliga a desalojar tres viviendas Una de las familias afectadas por el precinto espera en la puerta. :: J. V. Arnelas El Ayuntamiento aprecia riesgo de derrumbe porque las casas se asientan sobre la antigua cantera A. GILGADO BADAJOZ. Jueves, 8 agosto 2019, 08:53

Fue el pasado jueves a la siete de la tarde. Juana Proenza le daba el petit-suisse a su nieta. «Sonó una explosión muy fuerte, como una bomba».

Se asomó a la ventana del trastero y vio una nube de polvo sobre un montículo de tierra en la tapia trasera de su vecino. La pared se abrió por abajo.

Al día siguiente vinieron agentes de la Policía Local, los bomberos y técnicos de urbanismo del Ayuntamiento para evaluar daños.

Juana Proenza Afectada «Nos fuimos el viernes con lo puesto y ahora dormimos en casa de mi hijo»

Socavón grande y en el peor sitio de una estructura tan frágil. Desalojo por riesgo de derrumbe en la mediana afectada y de las dos casas contiguas, a izquierda y derecha.

El Ayuntamiento reubicó a las tres familias perjudicadas por el precinto en el Hostal Niza y en el Hotel Condedu hasta que buscaran una alternativa. A casa, de momento, no pueden volver.

Bonifacio Gil es una calle estrecha de Antonio Domínguez con fachadas bajas a ambas aceras. La fila de los impares quedó al descubierto por el vial que se abrió entre la avenida y el Cerro de Reyes. Desde la carretera se ve claramente el roto en el número 47. No hace falta ser un experto en construcción para intuir el riesgo por el hueco.

Juana volvió ayer a su casa. Entró a las diez y se fue a las once. Poco más de una hora para recoger ropa. El viernes se fue con lo puesto. Sus vecinos sacaron muchas maletas. Vivían de alquiler y ayer se lo llevaron todo. No volverán. Pero Juana sí tiene que regresar. Arregló el número 45 en el año 2002 y desde entonces paga una hipoteca de 300 euros. El sueldo de albañil de su marido no da para pagar un alquiler y una hipoteca a la vez. Ahora duerme en casa de su hijo.

Enrique López, el jefe de servicio de control e inspección urbanística del Ayuntamiento de Badajoz, autorizó la entrada y les acompañó para que lo hicieran con seguridad. Insiste en el riesgo.

Cuenta que donde hoy se ve una hilera de tejados antes se veía una cantera a cielo abierto. La extracción dejó el suelo horadado. Los hoyos se rellenaron y sobre ese relleno se levantaron las casas. Autopromociones sin supervisión técnica. «Con el desprendimiento, se ha quedado colgando. Debajo siempre debe haber una traviesa, una viga o algo que aporte sujeción, pero no hay nada. Está en el aire. Se puede caer y arrastrar a las contiguas. Por eso precintamos las tres».

En Urbanismo levantarán el veto cuando los propietarios presenten un documento técnico que respalde la seguridad tras los arreglos. «Nuestra obligación es que la gente viva en sitios seguros».

Y en esa lucha ha entrado ahora José Orantos. Es el propietario de del número 47. Ayer se quedó con las llaves de sus inquilinos y ya se ha puesto en contacto con un arquitecto para sondear una solución.

Sospecha que el origen está en el inodoro del baño. Las filtraciones de la tubería han ido desgastando el subsuelo hasta provocar el reventón. En cuanto Juana le avisó de lo ocurrido el jueves, llamó a su aseguradora para asesorarse. Pero la compañía no se hace cargo. «El perito me dijo que fue por un desprendimiento del terreno exterior y no entraba en la póliza».

Orantos difiere de este diagnóstico. Insiste en una avería de agua. Se ha comprometido con sus vecinos a hacer la obra, pero también llevará a los juzgados al seguro.

Ayer se pasó media mañana mirando y remirando el hueco a ras de suelo. Habrá que construir un muro de contención para sostener la pared. Pero antes toca retirar todo el material suelto y apuntalar para que los albañiles trabajen con seguridad.

Y mientras la solución llega, Juana tiene que seguir esperando. Dice no tener miedo a que su casa se caiga porque la hizo su marido y se encargo de reforzar las paredes maestras a conciencia. «Aquí no hay ninguna grieta. Todo está nuevo». Le dijo a los responsables del Ayuntamiento que se quedaba en casa bajo su responsabilidad. Pero al final, tras hablar con el responsable municipal de urbanismo, desistió.

Teme que la obra se alargue y el precinto se prolongue en el tiempo. «En casa de mi hijo dormimos en el suelo porque no hay sitio para todos».