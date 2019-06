Desconcierto municipal

Todavía debe haber gente preguntándose quién ha salido ganando de todo el follón que nuestros munícipes tienen organizado. Incluida la que escribe. Después de diez días de desconcierto, solo hay dos cosas ciertas: que Francisco Fragoso es el alcalde y que los de Cs son políticos profesionales de toda la vida. Todo lo demás son incógnitas.

La alcaldía por relevos debe resultar muy atractiva para ellos, pero ciertamente vergonzoso para los demás. Y hasta dudosa. Porque ni nos han enseñado el papel donde Fragoso se compromete a la renuncia, ni está seguro que entonces los naranjas sean capaces de conseguir todos los votos que necesitan.

Si de verdad en Cs quieren que se cumpla, deberían asumir públicamente lo que es evidente. Que sin el único concejal de Vox, Ignacio Gragera no sería hoy primer teniente de alcalde. Y que sin él no será alcalde. Si en Cs piensan que el PSOE o Podemos puede prestarles su voto en dos años es que definitivamente no pisan el suelo.

A pesar de vendernos la regeneración, en Cs son ya políticos profesionales con salario y contratos a dedo

Por muchas vueltas que se le dé, ni Fragoso ni Gragera pueden estar hoy satisfechos. Uno porque tras seis años de alcalde no necesitaba este sainete, y otro porque dentro de dos años se va a ver solo con cuatro concejales para intentar mandar sobre nueve del PP.

Pero eso será, si es que se da, dentro de dos años. Y si es que Fragoso se va. Porque el hecho de que vuelva ahora a la Diputación demuestra que no está en retirada. Queda mucha tela que cortar hasta el relevo. Valga como ejemplo que en diez días no han sido capaces de organizarse.

Todo vuelve a quedar a expensas de lo que acuerden en Madrid, de que PP y Vox aclaren ese pacto nacional firmado a pocas horas de la constitución de los ayuntamientos y que ha tenido repercusiones por toda España. La imagen que están dando PP, Cs y Vox de subordinación a unos cargos que deciden en la capital es lamentable porque lo hacen mirando exclusivamente sus propios intereses.

El pacto es legítimo. No es ni mucho menos la primera vez que el segundo y el tercero y hasta el cuarto se unen para desbancar al primero. En este caso chirrían dos cosas. Por un lado la supeditación a Madrid. Por otro, la opacidad. Ni Fragoso ni Gragera están siendo sinceros, ni mucho menos transparentes.

Que se vayan

Si a ellos también les molesta, que se impongan o se vayan. Hay concejales de Cs que han dimitido, como en Salamanca. Y otros del PP que se han negado en redondo al experimento de turnarse la Alcaldía. No hay que irse más allá de Cáceres. Y eso que si allí tuvieron la oportunidad de gobernar fue porque Fragoso se dejó cortar la cabeza aquí. Para entender por qué lo hizo, basta dos apuntes. Uno, que se lo pidió el partido probablemente a cambio de alguna recompensa en un tiempo. Dos, que no soporta al socialista Ricardo Cabezas. No es tanto una aversión al PSOE como una enemistad manifiesta y mutua entre los dos.

Y si Fragoso está dispuesto a todo por impedir que Cabezas se siente en el sillón, Cs ha demostrado que es un partido tradicional.

A pesar de enrollarse en la bandera de la regeneración, sus cuatro concejales se han convertido en políticos profesionales de toda la vida en unos días. Con sueldo y personal contratado a dedo, que es lo que están negociando. Hasta exigiendo Urbanismo, que es el área que todos quieren. Con muchos problemas y responsabilidades, pero muy poderosa y muy lucida.

Si esto de llegar y besar el santo no es de político profesional que baje Dios y lo vea. En Badajoz no necesitamos a Macron desmintiendo a Rivera, que está claro como el agua que los naranjas dicen una cosa y hacen otra. Exactamente lo mismo que los demás, pero sin haber repetido hasta la saciedad que ellos son distintos. Cs es lo mismo que los demás. Tanto que su número uno ejerce ya de dos de Fragoso y que quiere serlo hasta que el alcalde se vaya. Si se va.