Este martes los tres gorrillas que pedían dinero por avisar de las plazas libres en la Ronda del Pilar tenían doble trabajo. «Señor, señor, que la calle está cerrada. No se puede pasar», avisaban constantemente a los pacense despistados que trataban de subir por la calle Hermanos Merino. Esta vía quedó cerrada al paso peatonal este martes y una máquina comenzó a levantar el asfalto. Eran sus últimas horas. Así desaparece una calle de Badajoz.

En 1996 el pleno municipal decidió nombrar la subida entre la Ronda del Pilar y la calle Stadium como Hermanos Merino en homenaje a los fundadores de la escuela que llevaba este apellido y que ya no funciona. En los próximos meses esta calle desaparecerá. Se va a convertir en una zona de césped dentro del corredor verde que se está creando entre la Puerta del Pilar y la plaza de toros de Badajoz.

Hermanos Merino quedó cortada al tráfico el pasado mes de noviembre, pero durante meses los peatones sí han podido cruzar usando un camino entre vallas de obra. Ayer este acceso quedó cerrado para sorpresa de muchos vecinos que se despiden de una calle para esperar a que se reabra como un parque.

Muchos vecinos tuvieron que darse la vuelta para ir a Pardaleras por la Puerta del Pilar o por la plaza de toros

«Es para bien porque seguro que queda bonito, pero la verdad es que es una faena porque tengo que dar un rodeo enorme para ir a recoger a la nieta», se lamentaba ayer María Blanca Rivero. Esta jubilada vive en una calle transversal a la avenida de Pardaleras y va a recoger cada día a su nieta, que se llama Blanca, al colegio Lope de Vega, al principio de la Ronda del Pilar. Ayer, cuando se encontró la calle cerrada, no sabía por dónde ir más rápido. «Y voy con el tiempo justo».

El rodeo

Durante meses no se podrá usar Hermanos Merino que es uno de los principales pasos entre Pardaleras y el Casco Antiguo. El recorrido original entre un punto intermedio de la avenida de Pardaleras y la Ronda del Pilar (residencia universitaria Juan XXIII) es de 300 metros y se tarda cuatro minutos.

Hay dos alternativas. Los peatones pueden ir desde Pardaleras atravesando el parque de Los Cañones y la Puerta del Pilar para coger la Ronda del Pilar. En ese caso son 600 metros y 8 minutos. También pueden bajar por la avenida de Pardaleras hasta la plaza de toros y llegar por el lado contrario. En ese caso recorren un kilómetros y tardan unos 13 minutos.

Esos rodeos se normalizarán cuando los vecinos se acostumbren a encontrar Hermanos Merino cerrada. Ayer la mayoría se sorprendía. «Lo he leído en el periódico, pero no me he acordado, es la costumbre, y me he venido por donde siempre. Ahora tengo que ir para atrás», explicaba ayer Antonio Carapeto, que vive en Pardaleras y trabaja en plaza de España. «No va a ser la última vez que me despiste y me venga para esta calle y me la encuentre cerrada», reconocía ayer.

La primera jornada con esta calle vacía dejó anécdotas de todo tipo. Cuando los gorrillas no estaban y no avisaban a los peatones, los vecinos comenzaban a subir por la calle para encontrarse con las vallas y la grúa levantando el asfalto. Los obreros que trabajaban en la reforma tuvieron que tener mucha paciencia. Algunos peatones se daban la vuelta sin problema, pero otros les rogaban que les permitiesen colarse o incluso se enfadaban con ellos. Con educación les explicaban qué no era posible dejarles pasar por motivos de seguridad, ya que se trata de una obra en marcha.

«Pues por la noche ya veremos donde acaban las vallas», llegó a amenazar un joven.

El cierre de la calle también provocó una pelea de pareja. Llegaron andando cogidos de la mano. Al aproximarse ella vio la grúa. «Está cerrada la calle», dijo. «No, no, hay un camino, ya verás», le respondió él. Cuando vieron que ella tenía razón se escuchó: «¿Ves? Te lo dije, pero no escuchas», y se volvieron en dirección contraria y sin las manos entrelazadas.

En las próximas semanas, los vecinos se acostumbrarán a evitar esta calle y la recuperarán como un parque en unos meses.

El avance de las obras del corredor verde también afecta a la calle Stadium donde se han eliminado varias plazas de aparcamiento desde esta semana. Se trata de los espacios en el tramo entre las calles Cordero y Virgen de Fátima donde se ha creado un carril de acceso a los garajes y locales de la zona.

