«No hay derecho: nos han quitado el autobús a los que trabajamos»

Agustina está muy contenta con el servicio que ofrece el autobús urbano de Badajoz. Paga cada mes 15 euros y eso le permite hacer todos ... los viajes que necesita sin limitación alguna. «Me viene fenomenal porque limpio muchas comunidades y voy rápido de un sitio para otro».

Cerro Gordo, Suerte de Saavedra, San Roque... Esos son algunos de los barrios que visita cada día. Pero desde el 1 de julio llega a casa una hora y media más tarde de lo habitual. «Ayer me tiré 45 minutos esperando el autobús en el Cerro Gordo, llegue a casa a las cuatro y media».

En su caso, sube cada día a 8 o 9 autobuses para realizar trayectos cortos. Para ella, la frecuencia de paso es fundamental puesto que el tiempo de espera en la parada se multiplica por 9. «Todos los días me acuerdo de lo que han hecho este verano. Me lo han jodido todo».

Como ella, muchas trabajadoras domésticas sufren el mismo problema. «Ahora hay autobuses que tardan una hora en llegar, cuando antes pasaban cada media hora. Nos han quitado el autobús a los que trabajamos».

Dice Agustina que en el Cerro de San Miguel conoce a una amiga que ahora tiene que coger el coche para ir al centro a trabajar. «Y gracias a que tiene coche porque si no, no llegaría».

«A mi hija le pasa lo mismo cuando coge la línea 4. Dicen que ahora han puesto más autobuses para ir a la piscina, estarán muy contentos los que van a bañarse, pero yo no he pisado la piscina este verano».

Para colmo, añade en los postes metálicos que hay en las paradas de los autobuses no han cambiado las pegatinas que indican los horarios. «Conozco a una chica que llamó a Tubasa y le dijeron que para dos meses no los iban a cambiar, que no merecía la pena».

«Yo entiendo el ahorro, pero donde no haya mucho tránsito. Y ahora encima no te vale el billete para hacer el trasbordo sin pagar otra vez porque el billete caduca a los 40 minutos y la mayoría de las veces no ha llegado el autobús en el que te quieres subir».

Las nueve líneas afectadas

Línea 2. Frecuencia de 60 minutos (lo habitual es 30).

Línea 3. Frecuencia de 60 minutos (lo habitual es 30).

Línea 4. Frecuencia de 40 minutos (lo normal es 20).

Línea 5. Frecuencia de 20 minutos porla mañana(lo habitual es 15) y de 30 por la tarde (lo normal es 20).

Línea 6. Frecuencia de 60 minutos (lo habitual es 30).

Línea 7. 30 minutos (por la mañana (pasaba cada 20).

Línea 9. Frecuencia de 30 minutos (lo normal es cada 20).

Línea 18. Frecuencia de 30 minutos (lo habitual es cada 20).

Línea C2. Por la mañana sigue pasando cada 30 minutos pero por la tarde, cada hora.

Línea M1. Frecuencia de 60 minutos (lo normal es 30).