Denuncian que una paciente de 92 años esperó nueve horas a la ambulancia en Badajoz

A Francisca Corbacho le dieron el alta a las dos de la tarde tras superar una cardiopatía severa con 92 años. Su familia esperaba estar ... en casa poco después, pero llegó a su domicilio poco antes de la medianoche. Esta paciente esperó nueve horas a una ambulancia en Badajoz.

El hijo de Francisca, Víctor Rodríguez, asegura que es «un escándalo» lo que le ha ocurrido con su madre. Ha interpuesto una reclamación ante de la defensora de los usuarios del SES (Servicio Extremeño de Salud) y hace pública la situación porque no quiere que se repita.

El incidente tuvo lugar el pasado martes 15 de julio. La paciente recibió el alta en Medicina Interna a las 14.00 horas. En ese mismo momento se solicitó una ambulancia para trasladarla a su domicilio, en Guadiana.

Su hijo ha interpuesto una queja ante el SES y pide que se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir

Según asegura Rodríguez en su reclamación, «ante la tardanza de los servicios de emergencias, las enfermeras de la planta reclamaron repetidas veces dicha asistencia, sin que la petición fuera atendida».

A media tarde, y ante la ausencia de transporte, Rodríguez explica que fueron las propias enfermeras las que consiguieron que a su madre le diesen la merienda de la tarde y finalmente la cena cuando fueron pasando más horas. También se ocuparon de su medicación a pesar de las dificultades que supone, ya que había recibido el alta horas antes.

El hijo de la afectada agradece mucho el gesto del personal sanitario que solucionó estos problemas por propia iniciativa. Indica que, en un retraso que sufrió la ambulancia otro día, su madre se quedó sin comida durante horas y destaca que se trata de una mujer muy mayor y con la salud deteriorada.

Este es otro de los motivos que han animado a la familia de Francisca a denunciar la situación. El pasado mes de abril, tras una operación de cadera, también pasó varias horas esperando la ambulancia para volver a su domicilio. «Llueve sobre mojado», se lamenta Víctor Rodríguez Corbacho.

«Nada lo justifica»

El pasado martes la ambulancia llegó tras nueve horas de espera. Eran las 23.05 cuando finalmente el vehículo recogió a Francisca Corbacho en el Perpetuo Socorro de Badajoz para dejarla en casa cerca de la medianoche. «No es normal que una mujer mayor ande a esas horas por las carreteras», lamenta su hijo.

«Nada ni nadie pudo justificar tal retraso de 9 horas. Tanto el resto de la familia como yo mismo, que estaba con ella, vivimos una situación que no se merece ningún paciente, y menos aún si tiene 92 años», recoge Rodríguez en el escrito a la Defensora de los Usuarios. Este denunciante asegura que, además del estrés causado por el retraso, se puso en riesgo la salud de su madre.

«El Servicio Extremeño de Salud tiene que solucionar la prestación de este servicio por ser quien paga, con nuestros impuestos, a quienes lo prestan de forma subsidiaria», concluye su reclamación.

A este respecto Rodríguez considera que es la gerencia del servicio de ambulancias, que controla estas peticiones, es la responsable, así como la Junta de Extremadura que contrata el servicio.

Añade que cuando llegó la ambulancia los responsables le indicaron que el aviso les había llegado pasadas las ocho de la tarde, es decir, seis horas después de que el hospital solicitase el vehículo. Y no fueron entonces, sino tres horas después, porque aún debían completar varios servicios antes.

Víctor Rodríguez concluye que este tipo de situaciones no deben repertirse y espera que el caso que ha vivido su madre, y darlo a conocer, sirva para que este servicio se revise lo antes posible.

HOY ha consultado a la consejería de Salud las causas de este incidente y les ha pedido una valoración al respecto, pero no ha obtenido respuesta.

Otras quejas

No es la primera vez que los pacientes extremeños denuncian retrasos excesivos en el servicio de ambulancias. No en los casos de emergencias, sino en el servicio que se ofrece a los pacientes para ir y volver de sus viviendas y que necesitan muchos usuarios, por ejemplo porque viven fuera o no están en condiciones de conducir.

En abril de este año HOY publicó por ejemplo las denuncias de los pacientes que reciben diálisis en la región y que calificaron de calvario los traslados en ambulancia. Indicaron que sufren retrasos «inhumanos» y se trata de enfermos que, en ocasiones, deben ir dos o tres veces a la semana a los hospitales para recibir este tratamiento vital para sus vidas.