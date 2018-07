«Denunciamos porque los alumnos estaban desatendidos y nadie nos ayudaba» Acceso al recinto del colegio de educación especial Los Ángeles, en la carretera de Cáceres. :: c. moreno El TSJEx da la razón a los 20 cuidadores del colegio especial Los Ángeles, quienes estaban solos a cargo de 32 niños sin la orientación de educadores MIRIAM F. RUA BADAJOZ. Domingo, 29 julio 2018, 09:49

Los veinte trabajadores del colectivo de Auxiliares Técnicos Educativos (ATE-Cuidadores) del colegio especial Los Ángeles de Badajoz le han ganado la batalla legal a la Consejería de Educación.

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha confirmado la sentencia dictada en primera instancia, que reconoce que estos trabajadores no pueden asumir las funciones de los educadores en el centro, porque precisamente su labor consiste en asistirles a ellos.

El fallo tumba la decisión impuesta el pasado noviembre por la dirección del centro, que determinó que los cuidadores tenían que hacerse cargo ellos solos del alumnado no autónomo durante las horas del comedor.

«No hemos reclamado dinero ni vacaciones, solo cumplir nuestras funciones acompañados»

«Antes no era así. Les dábamos de comer junto con los maestros y si había conductas graves, que se producen, eran ellos los que nos decían cómo intervenir».

«Ahora -prosigue- nos hemos visto solos ante problemas de agresividad o autolesiones que no podemos resolver porque no estamos preparados para ello», cuenta Cecilia Ayuso, una de las cuidadoras del colegio Los Ángeles.

Ayuso relata las situaciones que han tenido que afrontar durante este último curso. «Hemos estado solos con 32 alumnos no autónomos, algunos en sillas de ruedas, otros con autismo, diabéticos... y cuando los llevábamos a la sala de cine se producían situaciones graves porque algunos muerden, arañan, dan empujones o tiran muebles. Nos hemos sentido muy indefensos».

Pese a trasladarle el malestar tanto a la dirección del centro como a la propia Consejería de Educación -detalla Ayuso-, la situación no cambió. Esto llevó a los veinte trabajadores a poner su situación en manos de los tribunales. «Denunciamos porque los alumnos estaban desatendidos y nadie nos ayudaba», reconoce.

«Queríamos seguridad»

En el trasfondo de este conflicto laboral, hay menores -recuerda la trabajadora- a los que no se les ha prestado la asistencia que necesitan. «Nos han acusado de no querer trabajar, cuando nosotros no hemos reclamado ni dinero, ni más vacaciones, ni menos horas de trabajo: solo cumplir nuestras funciones acompañados del personal técnico, de los maestros y educadores. En definitiva, queríamos seguridad para los alumnos y para nosotros».

Con las sentencias en la mano, los cuidadores del centro especial Los Ángeles han solicitado a la Consejería de Educación que cese a todo el equipo directivo del colegio. «Hemos pedido el cese inmediato por incumplimiento grave de las funciones inherentes a su cargo de la directora ydel resto del equipo directivo», reza el escrito que respaldan los veinte trabajadores.

«A tenor de las dos sentencias, entendemos que la Consejería no puede mantener en sus puestos de dirección a personas poco o muy poco aptas y cualificadas para estos puestos». De momento, no han tenido respuesta a su petición porque Educación está estudiando los términos de la sentencia del TSJEx.