El PP denuncia que los Presupuestos del Estado incluyen «partidas irrisorias» para la provincia REDACCIÓN Viernes, 18 enero 2019, 08:42

Badajoz. El diputado por Badajoz y portavoz de Presupuestos del Grupo Popular en el Congreso, Víctor Píriz, tachó ayer los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de Pedro Sánchez para 2019 de falsos, a la vez que criticó que «nadie se los cree» y que contemplan «partidas irrisorias para la convergencia y el desarrollo de los municipios de la provincia de Badajoz».

En rueda de prensa, Víctor Píriz detalló que los PGE son unas cuentas «infladas e irreales con artimañas que las desacreditan y que no se creen en Bruselas ni en la OCDE ni la Airef ni nadie». Unas cuentas insolidarias que contemplan «subidas brutales de impuestos que afectan a las familias y a los autónomos que cada día levantan la persiana de su negocio», agregó, así como que estas subidas «suponen para los extremeños 300 euros más al año en la región con la renta per cápita más baja y el mayor índice de desempleo de toda España y donde el gobierno regional, también del PSOE, no dice ni hace nada al respecto».

En este sentido, Víctor Píriz sostuvo que las cuentas socialistas generan además «desigualdad entre los extremeños y el resto de españoles», ante lo cual criticó que el miércoles la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, hablara «sin sonrojo de volumen de recursos» para la región, o que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, se felicite por estos PGE que, en opinión de los 'populares' pacenses, son «una vergüenza y desastrosos para toda la región».

«Mientras a nosotros solo se nos presupuesta el AVE mediante partidas que el PSOE no ejecutó en 2018, mientras mantenemos vías del siglo XIX, el socialismo financia con 1.000 millones el tramo del Corredor Mediterráneo de Murcia a Almería, o da otros tantos millones a la red ferroviaria catalana, y todo esto con el aplauso de Vara», incidió Píriz

Para el resto de España, hay vías nuevas pero para los extremeños «grandes reparaciones» con las que el PSOE de Vara «se conforma sin pedir nada más», algo que desde el PP de Badajoz, subrayó el diputado pacense, «no va a aceptar».