Déjame bailar en tus labios

Agosto madruga silencios, y coplas desgarradas. Gatea por los tejados buscando el primer sol de septiembre que traerá preguntas nuevas. Los emigrantes apuran el ultimo pasodoble o se contonean al compás de ritmos nuevos, «y el anillo pá cuando».

Siguen coleccionando guiños, palabras gastadas, pero muy nuestras; adjetivos viejos y letras de un romance, o un cantar de quintos para que no se pierda.

Badajoz barrunta ternura por sus calles, ahora más limpias y con más decoro. Y miradas cómplices que se desparraman por sus lugares más emblemáticos, sobre todo nuestro río Guadiana. ¡lástima de camalote! ¿Pá cuando su limpieza?

Hay que ser felices hasta en los huecos de un verso, aunque no hayamos pisado la arena ni hayamos pinchado la sombrilla en primera línea de playa. No pasa nada. Dios no nos abandona ni en verano, aunque hayamos pecado, de pensamiento, solamente.

Nos llegó Olivia, para alegrarnos las tardes del verano y cosernos la tristeza. Nos dejaremos mecer por sus acordes. Metáforas de la vida.

Agosto se despedirá cantando o suspirando. En Montijo, en el Teatro Municipal, tendrá lugar hoy el segundo encuentro de música y poesía a beneficio de la ELA y homenaje a las madres. Música, baile y poesía se darán la mano. Coordina Juani Grajera.

Mañana, la cita será en Pueblonuevo del Guadiana. El incansable Agustín Sánchez, líder musical del legendario grupo 'Pueblo', convoca a músicos y poetas en el 6º recital poético musical, que tan buena acogida viene teniendo en la plaza de la alegría.

Agosto se quiere despedir con descaro; el verano ya no es lo mismo, y nos guarda flamantes distancias. Nos quejamos con este calor de 40º, mientras nuestros soldados desplazados en Irak, en la 'Operación Inherent Resolve', soportan 50º/60º, y allí están con su temple y poderío. Mucho ánimo. Un saludo en general para todos los españoles, para los extremeños en particular y en especial para el sargento Andrade.

Los emigrantes se marcharán. Detrás de su alegría, y delante de la fragua de su risa, seguramente se va forjando la idea de la vuelta el próximo verano.

Déjame que otra vez, niña/baile en tus labios/en noches de luna y vino/sin prisa en el calendario.

-¡Llena otra vez, Josué, que nos vamos!