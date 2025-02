Libertad para el jardinero acusado de matar a su compañero durante una pelea en Las Vaguadas

El detenido por la muerte de Luis Ventura el pasado mes de agosto en Las Vaguadas saldrá de prisión. El juzgado ha decretado este lunes un auto de libertad bajo fianza para el hombre detenido tras la pelea en la que falleció este ... vecino.

Así lo confirma el abogado de la defensa, Enrique González Vallejo, que indica que no están de acuerdo con la fianza, pero no recurrirán el auto para no alargar el tiempo en prisión de una persona «que no tiene antecedentes penales».

El informe definitivo del Instituto de Medicina Legal confirma que el fallecido sufrió un infarto, aunque también sufrió daños durante la pelea. Su abogado cree que la fianza es excesiva para unos hechos que cree que finalmente podría derivar en un juicio por lesiones.

La acusación particular que representa a la familia del fallecido y la Fiscalía, sin embargo, han mantenido solicitudes para que el detenido se mantuviese en prisión.

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes 29 de agosto. Cuatro conocidos habían estado realizando labores de poda en Las Vaguadas y se sentaron en un bar de esta urbanización a tomar unas cervezas. La conversación derivó en una discusión y posterior pelea en la que falleció Luis Ventura.