Nadie ha sido declarado 'persona non grata' en Badajoz El acto que se propone contra Henar Álvarez, que no se ha dado en la ciudad, es solo simbólico, sin valor legal, pero hay casos que han acabado en el Tribunal Constitucional

Henar Álvarez puede entrar en la historia de Badajoz el próximo 27 de junio si el pleno municipal de Badajoz vota a favor de declararla 'persona non grata'. Si es así, será la primera en no ser bienvenida en la capital pacense.

No hay antecedentes en Badajoz de un visitante o pacense que haya sido declarado 'persona non grata'. El cronista de Badajoz, Alberto González, explica que no tiene constancia.

El fenómeno de que sean los Ayuntamientos y no los Estados los que usen esta declaración es reciente y no se ha aplicado en Badajoz. Sin embargo, Alberto González explica que sí se han utilizado otras fórmulas para mostrar desagrado. «Se han retirado honores, como la medalla de la provincia u otros reconocimientos, especialmente a figuras a las que se les concedió durante la época franquista», añade.

¿Y que ocurrirá si se aprueba? ¿Henar Álvarez no podrá volver a la ciudad? Pues no, la cómica podría pasear por la plaza de España al día siguiente de la votación sin ningún problema. Eso no significa que la figura de la 'persona non grata' no suponga un conflicto legal.

El trámite es vinculante entre países y supone la expulsión del territorio, pero lo han adoptado los ayuntamientos

Declarar a una 'persona non grata' es un acto diplomático que se recoge, por ejemplo, en el artículo 9 de la Convención de Viena. Se utiliza cuando un Estado quiere mostrar repulsa por los actos de un miembro de la delegación diplomática de otro país o por esa nación indicando que sus representantes no son bienvenidos. Este trámite supone la expulsión del territorio. Es un acto formal y puede tener consecuencias graves en la relación entre dos países.

Costumbre extendida

Hace unos años, sin embargo, se extendió la costumbre de que los ayuntamientos de España aplicasen esta declaración. Es solo simbólica porque no hay fundamentos legales que lo justifiquen ni consecuencias reales, no se puede restringir la entrada de una persona a una localidad. Recientemente el diputado Santiago Abascal recibió este bofetón metafórico del Ayuntamiento de Ceuta, pero ha anunciado que irá en breve.

A pesar de ser simbólico, ha habido casos muy sonados. El expresidente Mariano Rajoy fue nombrado 'persona non grata' en Pontevedra mientras gobernaba por prorrogar el permiso de una empresa papelera. Berga, en Cataluña, aplicó este mismo castigo al rey Juan Carlos I cuando aún era monarca. Fue a raíz del viaje de caza en el que mató un elefante.

El abogado pacense Fernando Cumbres explica que el artículo 25 de la Ley de Régimen Local no reconoce la competencia de los ayuntamientos para este trámite, aunque matiza que es un acto administrativo. Es decir, que es oficial y queda constancia del mismo.

El letrado no ve fundamentos de delito en las palabras de la cómica. La familia de Miguel Celdrán ha anunciado que ha puesto las declaraciones de la presentadora de Los Palomos en manos de un abogado por si son constitutivos de un delito. Cumbres cree que no hay base para ello, aunque tampoco le agradaron las palabras de la presentadora. «Pueden ser equivocadas, no las comparto, y pueden ser excesivas, pero estaba ejerciendo la libertad de expresión».

Este abogado advierte, sin embargo, que sí puede haber consecuencias legales para el Ayuntamiento. Varias declaraciones de personas no gratas han acabado en el Tribunal Supremo e incluso en el Constitucional. «Henar Álvarez podría presentar una denuncia por atentar contra su honor», asegura Fernando Cumbres.

