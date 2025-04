Controlado el incendio en Badajoz cerca de la carretera de Sevilla

redacción Viernes, 2 de septiembre 2022, 11:26 | Actualizado 14:23h. Comenta Compartir

Nuevo incendio en las afueras de Badajoz, en la carretera de Sevilla. El Plan Infoex declaró el nivel uno de peligrosidad sobre las 11.00 horas por un fuego próximo a la N-432. Se ha activado el nivel uno por la cercanía del fuego a edificaciones aisladas, informa la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. En la zona trabajan dos retenes y un agente del medio natural.

Finalmente, sobre las 13.15 horas lo han dado por controlado.

El pasado lunes se registró otro indencio en el término municipal de Badajoz, que afectó a esta zona de dehesa próxima a Campomanes. Medios aéreos y terrestres trabajaron en la extinción.

El pasado 18 de julio otro fuego quemó miles de cactus en el invernadero de esta zona de Badajoz. La Policía Nacional observó la humareda negra que emanaba desde la carretera de Sevilla y la Policía Local tuvo que regular el tráfico en la zona afectada mientras los bomberos se encargaban de la extinción.

Niveles de los incencios

El nivel 0 indica que puede ser controlado por los medios destinados a ello y que no presentan peligro para personas o bienes de naturaleza no forestal. Se otorga a cualquier incendio forestal declarado, solo por existir, una vez que se comprueba que no es una falsa alarma.

Los incendios de nivel 1 son los que pueden ser controlados por medios adscritos al Plan Infoex, pero en su posible evolución pueden afectar a la vida de personas y bienes de naturaleza no forestal. Por ejemplo, los que se producen en zonas periurbanas o cerca de edificaciones aisladas; también los que avanzan hacia una carretera en la que puede haber personas que se vean afectadas por el humo o las llamas.

Cuando se declara el nivel 2 se requiere ayuda extraordinaria de medios no adscritos al Plan Infoex y de fuera de la región, como la UME (Unidad de Emergencias del Estado) o BRIF (Brigadas de Incendios Forestales) siempre y cuando vengan de otras comunidades autónomas, porque Extremadura cuenta con su propia BRIF con base en Pinofranqueado.

El nivel 3 no se ha declarado nunca en España. Es la graduación máxima y compete declararlo al Ministerio del Interior en el caso de que se puedan ver afectados intereses nacionales. El resto de los niveles los declara la consejería competente, a petición de los responsables del Infoex.

Temas

Incendios forestales